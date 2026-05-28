Founder kluczem do sukcesu

W start-upach liczy się nie tylko pomysł, ale też gwarancja umiejętności jego realizacji. Dzisiaj inwestorzy patrzą nie tylko na umiejętność czytania przyszłości i identyfikacji technologii, która będzie dla nas niezbędna w perspektywie dwóch, trzech, czterech lat. Kluczowym elementem zawsze jest człowiek. O tym musimy pamiętać. Dlatego inwestorzy szczególną wagę przykładają do founderów, którzy mają już tzw. track record, mają historię sukcesu, udowodnili, że potrafili wprowadzić na rynek firmę, potrafili ją utrzymać, potrafili ją rozwinąć, niekoniecznie sprzedać - mówi Jarosław Sroka, członek zarządu KI Next, koordynator programu mentoringowego InCredibles, członek kapituły Orła Innowacji.

