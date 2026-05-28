Do wypadku doszło na lokalnej drodze łączącej miejscowości Studnica i Czertyń w gminie Drawsko Pomorskie.

Ciężarówka transportująca żołnierzy na poligon pod Drawskiem Pomorskim zjechała z drogi i przewróciła się na pobocze. - Jedna osoba w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Gryficach – poinformował mjr Tomasz Zygmunt, oficer prasowy Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie. - Żołnierze byli przewożeni na ćwiczenia, jechali „na pace”, na ławkach. Pojazd prawym kołem zahaczył pobocze i przewrócił się na bok - dodał.

Jak przekazała w rozmowie z TVP3 Szczecin Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, do zdarzenia zadysponowano aż pięć zespołów ratownictwa medycznego. Na miejscu znajdowało się łącznie ośmiu poszkodowanych.

Jeden z żołnierzy, będący w ciężkim stanie, został przetransportowany śmigłowcem LPR, sześciu rannych przewieziono karetkami – ich stan określono jako stabilny. Ostatni z poszkodowanych pozostał na miejscu zdarzenia, nie wyrażając zgody na hospitalizację.

Żandarmeria Wojskowa bada okoliczności wypadku

Jak powiedział mjr Zygmunt, prawdopodobną przyczyną zdarzenia jest nieostrożność kierowcy. Podkreślił, że do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, przy dobrych warunkach pogodowych.

Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem wydziału ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Żandarmeria realizuje czynności, trzeba przesłuchać świadków m.in. żołnierza, który siedział przy kierowcy, w szoferce - wyjaśnił oficer prasowy ŻW.

Artykuł jest aktualizowany