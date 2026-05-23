Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek około godz. 17 na prywatnej posesji w miejscowości Odolanów w południowej Wielkopolsce.

Trzynastoletni chłopiec postrzelił pięcioletniego brata

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że trzynastoletni chłopiec, w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linię strzału przypadkowo wbiegł jego pięcioletni brat – przekazała polsatnews.pl aspirant Ewa Golińska-Jurasz z KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Śrut trafił w okolice podbrzusza pięciolatka. Chłopiec został przetransportowany do szpitala w Ostrowie, gdzie przeszedł operację.

Miejsce zdarzenia zbadała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze dokonali oględzin i zabezpieczyli broń. – Na ten rodzaj broni nie jest wymagane pozwolenie – zaznaczyła rzecznik ostrowskiej policji.

Policja wyjaśnia szczegóły wypadku

Rodzice chłopców byli trzeźwi. – Aktualnie wyjaśniamy szczegóły, okoliczności i przebieg wydarzenia. Wstępnie ustalenia wskazują, że był to nieszczęśliwy wypadek – powiedziała asp. Golińska-Jurasz.

Z kolei Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim poinformowała RMF FM, że pod tym adresem nie było nigdy interwencji w związku z przemocą domową. O zdarzeniu został poinformowany Sąd Rodzinny i Nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim.