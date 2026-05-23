Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zasugerował, aby umożliwić Ukrainie udział w spotkaniach Unii Europejskiej bez prawa głosu jako etap przejściowy prowadzący do pełnego członkostwa we Wspólnocie. Jak podkreślił, rozwiązanie to mogłoby pomóc w osiągnięciu porozumienia sprzyjającego zakończeniu czteroletniej wojny wywołanej rosyjską inwazją.

Reklama Reklama

List Wołodymyra Zełenskiego do przywódców UE

W odpowiedzi Zełenski napisał w swoim liście, wysłanym w piątek późnym wieczorem i zweryfikowanym przez agencję Reutera, że odsunięcie od władzy premiera Węgier Viktora Orbána – jednego z najostrzejszych przeciwników członkostwa Ukrainy w UE – po wyborach przeprowadzonych w ubiegłym miesiącu stworzyło szansę na rzeczywisty postęp w negocjacjach akcesyjnych.

Czytaj więcej Komentarze Jędrzej Bielecki: Jak kanclerz Merz postanowił zmienić losy Ukrainy To decyzja Niemiec ostatecznie sprawiła, że Wielka Brytania, Hiszpania czy Polska weszły do Unii Europejskiej. Podobnie dzieje się teraz z naszym w...

– „Byłoby niesprawiedliwe, gdyby Ukraina była obecna w Unii Europejskiej, ale pozostała bez głosu” – napisał Zełenski w swoim orędziu. – „Nadszedł czas, aby iść naprzód z członkostwem Ukrainy w sposób pełny i znaczący”.

List został skierowany do przewodniczącego Rady Europejskiej António Costy, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz prezydenta Cypru Nikosa Christodoulidesa, którego kraj sprawuje obecnie rotacyjną prezydencję w Radzie UE.

Zełenski o sprawiedliwym traktowaniu Ukrainy

Zełenski podziękował europejskim przywódcom za wsparcie udzielane Ukrainie podczas wojny i podkreślił, że jego kraj pełni rolę bastionu chroniącego całą 27-państwową Wspólnotę przed rosyjską agresją.

– „Bronimy Europy – w pełni, a nie częściowo i nie za pomocą półśrodków” – zaznaczył. – „Ukraina zasługuje na sprawiedliwe traktowanie i równe prawa w Europie”.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych sekretarz stanu Marco Rubio ostrzegł sojuszników z NATO, że liczebność amerykańskich wojsk stacjonujących w Europie może ulec zmianie.