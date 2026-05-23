Jak ustaliła „Rzeczpospolita” w Sądzie Okręgowym w Warszawie, sędzia Adam Chocholak idzie na urlop w dniach od 1 czerwca do 3 lipca oraz od 8 do 30 sierpnia (blisko dwa miesiące). Sędzia Danuta Grunwald – od 6 lipca do 2 sierpnia. Sędzia Anna Szymacha-Zwolińska – od 1 do 5 czerwca oraz od 11 lipca do 16 sierpnia. Wynika z tego, że jako skład trzyosobowy sąd nie może się zebrać od 1 czerwca do 30 sierpnia, a więc w ciągu trzech miesięcy.

Gdyby sąd wydał ENA za Zbigniewem Ziobrą, nie mógłby wylecieć do USA

– Od kilku dni posiadamy potwierdzoną już informację, że Zbigniew Ziobro wyleciał 9 maja z Mediolanu do Nowego Jorku – mówił na środowej konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. I dodał, że Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów.

– Gdyby podejrzany był poszukiwany ENA, o co wnosiliśmy od 10 lutego, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy – zaznaczył. Ziobro jest poszukiwany listem gończym, co oznacza, że pomaganie mu jest w Polsce przestępstwem.

Pełna wersja ustaleń „Rzeczpospolitej” o błędach, jakie popełnili polscy śledczy, dzięki czemu Zbigniew Ziobro zdołał uciec na Węgry, a potem do USA, już dostępna pod tym linkiem.