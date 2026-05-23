Aktywiści z Francji zatrzymani przez izraelskie służby
Do zatrzymań doszło we wtorek na wodach międzynarodowych. Izraelskie siły przejęły 50 jednostek tworzących flotyllę z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Na pokładach znajdowało się 430 aktywistów i wolontariuszy z różnych państw.
Według organizatorów akcji uczestnicy po zatrzymaniu trafili na dwa tzw. statki więzienne. Jeden z nich, jak relacjonowano, został przerobiony na prowizoryczny ośrodek detencyjny z kontenerami otoczonymi drutem kolczastym.
Izraelska służba więzienna odrzuciła wszystkie oskarżenia. – Zarzuty są fałszywe i całkowicie pozbawione podstaw faktycznych – przekazał rzecznik służby więziennej. Zapewnił, że wszyscy zatrzymani byli traktowani zgodnie z prawem oraz objęci opieką medyczną.
Organizacja Global Sumud Flotilla poinformowała, że udokumentowała co najmniej 15 przypadków przemocy seksualnej wobec zatrzymanych.
Według relacji aktywistów dochodziło do „upokarzających rewizji osobistych, seksualnych gróźb, obmacywania i ciągnięcia za genitalia”. Organizatorzy twierdzą również, że odnotowano przypadki gwałtów, w tym gwałtów analnych oraz przymusowej penetracji bronią palną.
Aktywiści relacjonują także brutalne pobicia. Mi Hoa Lee z Hiszpanii opisała w nagraniu opublikowanym przez organizatorów, że była wielokrotnie uderzana o ścianę kontenera.
– Czterech mężczyzn zaczęło bić mnie twarzą o ścianę. Upadałam, podnosiłam się i znów byłam rzucana na podłogę. Razili mnie paralizatorem przez ponad minutę – powiedziała.
Włoska aktywistka Ilaria Mancosu przekazała agencji Reutera, że część zatrzymanych doznała złamań żeber i rąk, a niektórzy mieli obrażenia oczu oraz uszu po użyciu paralizatorów.
Jak relacjonowała, aktywiści przez dwa dni przebywali na statkach bez dostępu do bieżącej wody. Nie otrzymali koców i byli pozbawieni większości ubrań, dlatego nocą ogrzewali się kartonami i plastikiem.
Po przewiezieniu na ląd zatrzymani mieli być zmuszani do wielogodzinnego klęczenia. Według relacji byli kopani lub popychani, jeśli się odzywali albo poruszali. W więzieniu służby miały celowo przenosić ich między pomieszczeniami, by uniemożliwić im sen.
Aktywista z Global Sumud Flotilla pokazywał siniaki i obrażenia po przybyciu na lotnisko w Stambule
Niemieckie MSZ poinformowało, że część obywateli Niemiec wróciła z obrażeniami i przechodzi badania medyczne. – Oczekujemy pełnego wyjaśnienia, ponieważ część tych zarzutów jest bardzo poważna – przekazał rzecznik resortu.
Prokuratura w Rzymie bada możliwość popełnienia przestępstw, w tym porwania, tortur i przemocy seksualnej. W najbliższych dniach mają zostać przesłuchani włoscy uczestnicy flotylli.
Francuska organizatorka akcji pomocowej Sabrina Charik poinformowała z kolei, że pięciu francuskich aktywistów trafiło po powrocie do szpitali w Turcji. Część miała połamane żebra i uszkodzenia kręgów. Niektórzy przedstawili szczegółowe relacje dotyczące przemocy seksualnej, w tym gwałtów.
Kontrowersje wokół działań Izraela nasiliły się po publikacji nagrania przez ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben-Gwira. Na filmie polityk drwił z aktywistów obezwładnionych w więzieniu.
Nagranie wywołało reakcję części państw zachodnich. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani poinformował, że konsultuje z partnerami z Unii Europejskiej możliwość nałożenia sankcji na izraelskiego ministra.
Na wniosek MSZ szef MSWiA polecił rozpoczęcie procedury objęcia Ben-Gwira zakazem wjazdu na teren Polski.
Rzecznik ONZ Stéphane Dujarric przyznał, że Organizacja Narodów Zjednoczonych jest „bardzo zaniepokojona” doniesieniami dotyczącymi traktowania zatrzymanych aktywistów.
