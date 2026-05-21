Do Polski kapitan Dobrogowski zostanie ewakuowany karetką. W Polsce zostanie przebadany i poddany kwarantannie. – Z kapitanem wszystko w porządku, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności – przekazała w rozmowie z RMF FM Kiki Hirschfeldt, rzeczniczka prasowa operatora Oceanwide Expeditions, do którego należy MV Hondius.

Kapitan po zakończeniu procedury zdawania jednostki opuścił statek. Większość załogi opuściła natomiast pokład zaraz po zacumowaniu statku w poniedziałek (18 maja) w porcie w Rotterdamie i została poddana 42-dniowej kwarantannie.

Czwórka Holendrów zaraz po przybyciu rozpoczęła kwarantannę w swoich domach w Holandii. Holenderskie ministerstwo zdrowia zaleciło, by na miejscu pozostało 17 filipińskich członków załogi, bo ich kraj nie zapewnia odpowiednich standardów medycznych i sanitarnych. W tym celu wybudowano na nadbrzeżu w porcie odizolowane miasteczko kontenerowe. Wszyscy członkowie załogi zostali przebadani, żaden z nich nie ma obecnie objawów choroby.

Obecnie trwa dezynfekcja statku, która powinna zakończyć się w piątek.

Hantawirus Foto: Infografika PAP

Feralny rejs MV Hondius

MV Hondius wypłynął 1 kwietnia z Ushuaia w Argentynie w rejs po Atlantyku i był ekskluzywną wyprawą przyrodniczą na Antarktydę. Ceny miejsc sięgały od 14 do 22 tys. euro.

Na pokładzie znajdowało się 88 pasażerów i 59 członków załogi z 23 krajów. Trasa obejmowała jedne z najbardziej odległych miejsc na świecie – od Półwyspu Antarktycznego po Tristan da Cunha.

Rotterdam, Holandia, 18 maja 2026 r. Członkowie załogi MV Hondius schodzą na ląd Foto: Reuters/Piroschka van de Wouw

W trakcie rejsu na pokładzie statku odnotowano potencjalne zakażenia hantawirusem. Trzy osoby – holenderska para i obywatel Niemiec – zmarły, a obywatel Wielkiej Brytanii trafił na oddział intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki.

Hantawirusy Hantawirus to groźny patogen przenoszony głównie przez gryzonie, takie jak myszy i szczury. Do zakażenia u ludzi dochodzi najczęściej poprzez wdychanie pyłu zanieczyszczonego odchodami tych zwierząt. Objawy zakażenia mogą obejmować wysoką gorączkę, bóle mięśni, nudności, a w ciężkich przypadkach prowadzić do niewydolności nerek lub poważnych problemów z oddychaniem. Nie istnieje specyficzne leczenie przeciwwirusowe - terapia polega na łagodzeniu objawów i wsparciu funkcji życiowych. Eksperci podkreślają, że ryzyko zakażenia w Europie jest bardzo niskie, jednak zalecają ostrożność w kontaktach z dzikimi gryzoniami.

W rzadkich przypadkach wirus może przenosić się z człowieka na człowieka. WHO twierdzi jednak, że globalne ryzyko dla szerszej populacji jest niskie.