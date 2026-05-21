Firma wykorzystuje rosnące zainteresowanie aktywnym stylem życia oraz potrzeby pracodawców związane z kondycją zdrowotną pracowników: Chcemy budować silny, międzynarodowy biznes oparty na jakości i innowacji, a przy okazji pokazywać, że polskie firmy potrafią skutecznie konkurować na zagranicznych rynkach – mówi Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefit Systems.

Polskie firmy coraz aktywniej inwestują za granicą. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wartość zagranicznych przejęć realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa przekroczyła w ubiegłym roku 1 mld dol., czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej. Jedną z największych transakcji było przejęcie tureckiej Grupy MAC przez Benefit Systems. W momencie zakupu do MAC należało ponad 120 klubów fitness, a wartość całej transakcji przekroczyła 420 mln dol. Dla Benefit Systems była to największa akwizycja w historii i ważny element budowy pozycji regionalnego gracza. – Program MultiSport pozostaje naszym kluczowym produktem. Obecny na polskim rynku od ponad dwóch dekad, praktycznie zdefiniował kategorię sportowych benefitów pracowniczych. Dziś w Polsce korzysta z niego około 1,8 mln użytkowników – dodaje Marcin Fojudzki. – Z naszych badań (MultiSport Index 2025) wynika, że 84 proc. posiadaczy kart podejmuje aktywność fizyczną co najmniej raz w tygodniu. Wśród populacji Polaków ten wskaźnik wynosi 48 proc.

Skalowalność modelu biznesowego sprawiła, że firma zaczęła rozwijać działalność także poza Polską. Najpierw program pojawił się w Czechach, później w Bułgarii i na Słowacji, następnie w Chorwacji, a od 2021 r. także w Turcji. Na koniec pierwszego kwartału tego roku z kart Benefit Systems poza Polską korzystało już ponad 700 tys. użytkowników. Spółka szacuje, że potencjał zagranicznych rynków – bez uwzględniania Turcji – może docelowo wynosić od 4,2 do 4,8 mln kart.

– MultiSport odpowiada na potrzeby, które są dziś wspólne dla wielu rynków: rosnącą liczbę zwolnień lekarskich, starzenie się społeczeństw i coraz większe znaczenie profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy – podkreśla Marcin Fojudzki.

W pierwszym kwartale tego roku Benefit Systems uruchomił także międzynarodową akceptację kart MultiSport. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z ponad 11 tys. obiektów sportowo-rekreacyjnych łącznie w sześciu krajach. Spółka podkreśla, że obecnie jest to jedyny tego typu program o międzynarodowym zasięgu. Rozszerzenie dostępu do infrastruktury sportowej w Europie wpisuje się w strategię grupy na lata 2025–2027. Jej celem jest dalsze umacnianie pozycji lidera rynku kart sportowych – zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

