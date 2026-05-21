10 min. 38 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Jak pisze Piotr Mazurkiewicz w „Rzeczpospolitej”, polski rynek fuzji i przejęć wszedł w fazę dynamicznego wzrostu. Z danych Dun & Bradstreet wynika, że od 2020 r. właściciela zmienia średnio ponad 1100 polskich firm rocznie. Eksperci wskazują, że rynek dojrzewa, a aktywności sprzyjają tańsze finansowanie, sukcesja w firmach zakładanych w latach 90. oraz rozwój sztucznej inteligencji. Coraz więcej korporacji wybiera przejęcia jako najszybszą drogę do pozyskiwania nowych technologii i kompetencji. Według Grant Thornton w 2026 r. można spodziewać się dalszego wzrostu liczby transakcji M&A w Polsce.
Czytaj więcej:
W ostatnich 25 latach zostało przejętych blisko 17,1 tys. firm, a liczba takich transakcji zdecydowanie przyspieszyła od pandemii. Przejmowane są n...
Pro
Premier Węgier Peter Magyar zakończył wizytę w Polsce, podczas której spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej, bezpieczeństwa energetycznego oraz przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej. Magyar zapowiedział chęć odbudowy formatu Grupy Wyszehradzkiej i zaprosił polskich liderów na czerwcowy szczyt regionalny. Donald Tusk zadeklarował z kolei gotowość wsparcia Węgier w dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych.
Czytaj więcej
- Twoje historyczne zwycięstwo na Węgrzech to nie tylko powrót Węgier do Europy, do wysokich standardów, do uczciwości, do prawdziwych standardów,...
Chiny zaostrzają kontrolę nad wydobyciem i eksportem metali ziem rzadkich oraz innych kluczowych surowców. Premier Chin podpisał dekret wdrażający nowe przepisy dotyczące zasobów mineralnych. Nowe regulacje zaczną obowiązywać 15 czerwca i obejmą większy nadzór nad wydobyciem, eksportem oraz inwestycjami w sektorze surowcowym. Analitycy wskazują, że Pekin może wykorzystywać dominację w produkcji metali ziem rzadkich jako narzędzie nacisku w sporach handlowych i geopolitycznych. To ważna informacja dla Europy i USA, które starają się ograniczyć zależność od chińskich dostaw surowców strategicznych.
Czytaj więcej
Uderzeni zostali chińscy producenci kontenerów, którzy według amerykańskich śledczych doprowadzili do zmowy cenowej i zawyżenia cen kontenerów.
Sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie mocno przyspiesza. Według danych New Automotive i E-Mobility Europe sprzedaż elektryków na 16 europejskich rynkach wzrosła w kwietniu o ponad 30 proc. rok do roku. Największy wzrost odnotowano we Włoszech, gdzie sprzedaż wzrosła niemal o 100 proc. W Polsce rynek aut elektrycznych urósł o około 50 proc. Europejscy producenci samochodów zwiększają produkcję modeli elektrycznych po wcześniejszym okresie ograniczeń wynikających ze słabszego popytu. Rosnąca sprzedaż może być sygnałem odbudowy rynku elektromobilności w Europie.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas