– Nasze relacje polsko-węgierskie, tradycyjnie bardzo dobre, z pewną przerwą. Nie ukrywałem tego nigdy, że ostatnie rządy Viktora Orbána to nie tylko kłopot dla Węgier, ale także dramatyczny etap jeśli chodzi o relacje polsko-węgierskie, z różnych powodów. Ale to nigdy nie były złe relacje między Polakami a Węgrami – mówił premier Tusk.

Premier powiedział, że szef węgierskiego rządu ma w Polsce wielu przyjaciół, a wręcz „wyznawców politycznych”. – Potrafimy docenić waleczność. To zresztą zawsze łączyło Węgrów i Polaków: świadomość, że ważne sprawy wymagają waleczności i serca – dodał Tusk.

– Dziękuję, że przyjąłeś to serce w barwach węgierskich, ja noszę zawsze serce w barwach polskich, bo dobrze obaj wiemy, że można pokonać każde zło, jeśli ma się serce, jeśli się wierzy we własny naród – powiedział Donald Tusk

Premier zapowiedział, że Polska będzie gotowa do pomocy i współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego z Węgrami, jeśli będzie taka potrzeba. – W Polsce potrafiliśmy osiągnąć w bardzo krótkim czasie pełną niezależność poprzez dywersyfikację dostaw surowców energetycznych. Zależność od jednego państwa – pamiętacie, Polska w 90 proc. była zależna od dostaw rosyjskiego gazu i ropy – zawsze czyni suwerenność trochę iluzoryczną. Dzisiaj jesteśmy w pełni niezależni od dostaw, mamy wielokierunkowe możliwości działania – podkreślił szef polskiego rządu.

– Dzisiaj Péter Magyar jest gwarantem, że te tradycyjne słowa o przyjaźni polsko-węgierskiej (...) będą działać i w Brukseli, i w sprawach geopolitycznych, i w załatwianiu różnych wspólnych interesów – mówił Tusk.

Péter Magyar: Polska jest silniejsza i Węgry też będą

– Polska jest silniejsza niż kiedykolwiek i mam nadzieję, że Węgry też będą o wiele silniejsze. Mówiliśmy z panem premierem także o tym, jakie są warunki silnej Europy. Żeby Europa była silna, musi być konkurencyjna, pewna siebie, ale też pełna skromnych państw członkowskich – mówił Péter Magyar.

Péter Magyar o wyjeździe Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego z Węgier

Magyar powiedział, że podczas rozmowy z Donaldem Tuskiem „dotknęli również różnych wrażliwych kwestii”. – Dlatego też mogę powtórzyć to, co powiedziałem w kampanii wyborczej, że Węgry nie będą schroniskiem dla ściganych przestępców – mówił Magyar.

– Przewidziałem to już w kampanii, że wspomniani: byli minister sprawiedliwości (Zbigniew Ziobro) i wiceminister (Marcin Romanowski) , nie poczekają na moje zaprzysiężenie. Tak się rzeczywiście stało. Jak państwo wiedzą, jeden z nich niebezpośrednio z Węgier, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Drugi opuścił terytorium Węgier w kierunku Serbii. Ponowiłem moją obietnicę, że jestem gotów do współpracy i udzielenia pomocy, żeby te osoby wróciły do Polski – zadeklarował Magyar.

Spotkania Pétera Magyara z Donaldem Tuskiem, Karolem Nawrockim, Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską

Wcześniej Donald Tusk opublikował na platformie X wspólne zdjęcie z węgierskim premierem. „Miło cię widzieć, Péter. Po szesnastu latach otwieramy nowy rozdział w relacjach polsko-węgierskich” – napisał Tusk w języku węgierskim.

Premier Węgier zapowiadał, że podczas wizyty w Polsce chce wzmocnić stosunki z Polską i odświeżyć współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wizyta w Polsce jest pierwszą wizytą międzynarodową Magyara po objęciu urzędu.

W południe, Magyara przyjął w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. Po spotkaniu Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że głównymi tematami spotkania Nawrockiego i Magyara były relacje polsko–węgierskie, w tym współpraca gospodarcza, a także wsparcie węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. „Ponadto omówiono kwestie bezpieczeństwa regionu oraz pogłębianie współpracy obu państw w ramach formatów regionalnych: Grupy Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątki i Inicjatywy Trójmorza” - podała na X KPRP.

Szef węgierskiego rządu spotkał się także z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Przed spotkaniem z Magyarem marszałek Czarzasty powiedział, że „nie będzie układał poglądów panu Magyarowi, tak jak pan Magyar nie będzie układał poglądów innym swoim partnerom”. - Ale wybory na Węgrzech przyniosły wielką zmianę i Viktor Orban stracił władzę po 16 latach. To jest wielkie zwycięstwo – powiedział marszałek Sejmu.

Następnym punktem wizyty Magyara w Polsce jest Gdańsk, gdzie planowane jest spotkanie Pétera Magyara i Donalda Tuska z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.

W czwartek rano premier Węgier uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.

Artykuł jest aktualizowany