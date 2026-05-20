Według informacji opublikowanych przez „Fakt”, Anna Maria Żukowska rozliczyła w 2025 r. dokładnie 38 tys. 181 zł i 95 gr w ramach kilometrówek, czyli zwrotu kosztów przejazdów związanych z wykonywaniem obowiązków poselskich. Dziennik wyliczył, że oznaczałoby to przejechanie ponad 33 tys. km w ciągu roku, co daje średnio około 90 km dziennie, licząc również weekendy i święta. Anna Maria Żukowska jest natomiast posłanką z Warszawy i mieszka w Warszawie, niedaleko gmachu Sejmu.

Reklama Reklama

Anna Maria Żukowska bez samochodu w oświadczeniu majątkowym

Dodatkowe pytania wzbudziło oświadczenie majątkowe posłanki. Z dokumentu wynikało, że w 2025 r. nie posiadała ona samochodu. Przepisy pozwalają jednak parlamentarzystom rozliczać podróże nie tylko prywatnym autem, ale również innymi środkami transportu, w tym pojazdami użytkowanymi na podstawie innych umów lub taksówkami. „Fakt” zwracał uwagę, że wydatki na przejazdy taksówkami rozliczone przez posłankę wyniosły jedynie 58 zł.

Do sprawy Anna Maria Żukowska odniosła się w rozmowie z Onetem. Jak stwierdziła, publikowane informacje nie przedstawiają pełnego obrazu sytuacji.

– Informacja jest nierzetelna m.in. dlatego, że ja mam siedem biur poselskich, nie jedno, bo jestem jedyną posłanką Lewicy na Mazowszu – wyjaśniła.

Polityczka potwierdziła także wysokość rozliczonych kilometrówek, jednak odniosła się do kwestii użytkowania samochodu.

– Jeśli zaś chodzi o tzw. kilometrówki, to owszem, w 2025 r. rozliczyłam w ich ramach około 38 tys. zł. Nieprawdą jednak jest to, że w tymże 2025 r. nie miałam własnego samochodu. Mam, ale poruszam się nie tylko własnym, jeździłam także samochodem, który miałam w leasingu w 2024 r. – tłumaczyła.

Posłanka wyjaśniła również, dlaczego umowa leasingowa nie została uwzględniona w dokumentacji majątkowej. Stało się tak dlatego, że koszt leasingu był niższy od progu wymagającego wpisania go do oświadczenia.

Anna Maria Żukowska o pełnieniu mandatu poselskiego

Żukowska podkreśliła ponadto, że działalność parlamentarzysty nie ogranicza się wyłącznie do okręgu wyborczego.

– Przemieszczanie się do siedmiu biur poselskich rozsianych po Mazowszu to jedna sprawa. Drugą jest fakt, że mandat poselski sprawuje się nie tylko w swoim okręgu, ale w całym kraju – zaznaczyła.

Od 2026 r. obowiązują już nowe przepisy dotyczące rozliczania przejazdów poselskich. Wprowadzono limity dla przejazdów w okręgach wyborczych, a maksymalna miesięczna kwota rozliczana w ramach kilometrówek została ograniczona do 1725 zł. Zmiany mają zwiększyć przejrzystość wydatkowania publicznych środków przez parlamentarzystów.