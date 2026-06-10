Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski
Po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał elitarnej ukraińskiej jednostce Centrum Operacji Specjalnych „Północ” honorową nazwę „Bohaterów UPA”, szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego z apelem o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego, najwyższego odznaczenia państwowego RP, przyznanego ukraińskiemu politykowi w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę „w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą”.
Prezydent Nawrocki mówił, iż zaproponował, by odebranie Zełenskiemu odznaczenia było jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego 8 czerwca. W poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w mediach społecznościowych, że Kapituła „przedstawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu”. Komunikat głosił, że prezydent podejmie decyzję „w odpowiednim czasie”.
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O sprawę we wtorek na antenie TVN24 pytany był prof. dr hab. Grzegorz Motyka, historyk zajmujący się problematyką stosunków polsko-ukraińskich po 1939 r., członek Kolegium IPN i dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Wypowiedział się on przeciwko odbieraniu Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. – Uważam, że to jest decyzja ponadwymiarowa, dlatego że prezydent Zełenski otrzymał ten order za obronę swojego kraju przed rosyjską inwazją. Te warunki nie ustały – argumentował.
Prof. Motyka zaznaczył, że inicjując odebranie Zełenskiemu orderu prezydent Nawrocki „odcina się od tradycji” swojego poprzednika i „bardzo krytycznie ocenia działania prezydenta Andrzeja Dudy”. Historyk mówił też, że w ciągu ostatnich dni wyszły na jaw informacje na temat umów między Zełenskim a Dudą, które nim wstrząsnęły.
– W ukraińskim internecie przedstawiono opinię, że w styczniu 2022 r. zawarto tajne porozumienie między Zełenskim a Dudą, gdzie obydwaj, najkrócej mówiąc, obiecali, że będą wstrzemięźliwi w sprawach historycznych. Dlaczego mną to wstrząsa? Bo prezydent Duda zawierając porozumienie nie ujął w nim zdjęcia zakazu ekshumacji i to bardzo źle świadczy o prezydencie Dudzie – powiedział w TVN24 prof. Motyka.
Dodał, że należało zadbać o sprawę ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Dyrektor WBH podkreślił też, że Andrzej Duda to jedyny prezydent III RP, w czasach którego był zakaz ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej i nie było pochówków pomordowanych przez Ukraińców Polaków. – Jak wynika z tych informacji, które się pojawiły w tej chwili na Ukrainie, (Duda – red.) zawdzięcza to wyłącznie sobie – stwierdził prof. Motyka. Pytany o wiarygodność przytaczanych przez siebie doniesień wskazał, że „nikt im nie zaprzeczył”.
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Prof. Grzegorz Motyka ocenił, że Polska powinna zareagować na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia „bohaterów UPA”. – Zbrodnia wołyńska była operacją odgórnie zaplanowaną, przeprowadzoną – wręcz dokładnie możemy wyliczyć – od 9 lutego 1943 do 18 maja 1945 r. i nie można mówić, tak jak niektórzy ukraińscy politycy czy historycy, że to jest dzieło pojedynczych oddziałów czy pojedynczych ludzi. To jest dzieło całej formacji, bo rozkazy zapadały odgórnie – tłumaczył.
Ostatni dowódca UPA Wasyl Kuk twierdził, że Ukraińska Powstańcza Armia nie miała nic wspólnego z rzezią wołyńską. – Powiedzieliśmy chłopom „róbcie, co chcecie” i poszliśmy, a oni wzięli siekiery i widły i poszli mordować Polaków – utrzymywał w wywiadzie telewizyjnym Ukrainiec, który stał na czele UPA od 1950 r., a w latach 1944–1949 był zastępcą Romana Szuchewycza.
Zbrodnia wołyńska - liczba ofiar w przedwojennym woj. wołyńskim w 1943 r.
– To jest obraz nieprawdziwy – powiedział w TVN24 prof. Motyka. Zaznaczył, że od samego początku rzezi wołyńskiej, wszędzie tam, gdzie udawało się ustalić sprawców, zawsze byli wśród nich członkowie OUN i UPA. – Już tę pierwszą wioskę 9 lutego 1943 r. wymordował pierwszy oddział UPA – podkreślił. Chodzi o masakrę polskiej miejscowości Parośla Pierwsza (gmina Antonówka, powiat sarneński, województwo wołyńskie II RP). Oddział UPA, na czele którego stał Hryhorij Perehijniak „Dowbeszka-Korobka” zamordował tam 173 Polaków.
Prof. Motyka mówił we wtorek, że ukraińscy chłopi „byli wręcz mobilizowani” do udziału w zabijaniu Polaków, „żeby wywołać wrażenie buntu ludowego, spontanicznego”. – Sprawcy słusznie założyli, że obecność chłopów będzie paradoksalnie maskowała zorganizowany charakter zbrodni – tłumaczył. Dodał, że OUN-UPA była dobrze zorganizowaną formacją, która miała wydział propagandowy.
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– Rozkazy spływały z góry na dół i to dowództwo OUN-UPA podejmowało rozkazy o depolonizacji gigantycznego obszaru i wytarciu z Polaków całego obszaru kilku województw – wskazał.
Historyk był w TVN24 pytany także o ukraińską świadomość tego, czym była rzeź wołyńska i jaką rolę w zbrodni odegrała UPA. – Uważam, że Polska i Polacy z tej decyzji Zełenskiego powinni wyciągnąć jeden podstawowy wniosek, że nie można liczyć na żadną empatię nikogo w tej sprawie – odparł. – My, polscy historycy, ale też wszyscy obywatele (...) jesteśmy zobowiązani, aby pamiętać o tym fragmencie historii, (...) odnaleźć wszystkie ofiary. Nikt za nas tego nie zrobi, nikogo poza Polakami to nie obchodzi. To podstawowa lekcja, którą wyciągam – oświadczył. – Nie ukrywam, że decyzja prezydenta Zełenskiego również mnie poruszyła swoją ostentacją – podkreślił.
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Prof. Grzegorz Motyka powiedział, że gdy w 1991 r. powstawała niepodległa Ukraina, Polaków i Ukraińców wszystko dzieliło. – Po 35 latach dzieli tylko Wołyń, ale dzieli bardzo głęboko. Należy rozliczyć tę ranę w sposób odpowiedzialny, a nie da się tego zrobić bez uhonorowania ofiar i napiętnowania sprawców – podkreślił.
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