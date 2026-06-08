Jaki odniósł się do wywiadu wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który mówił m.in. o bojownikach UPA. Chodzi o piątkową wypowiedź w radiu TOK FM, w której Szeptycki został zapytany m.in. o to, „co takiego jest w tym UPA, że Ukraińcy nie mogą się tego pozbyć ze swojego imaginarium historycznego”.

Reklama Reklama

Wiceminister Andrzej Szeptycki o żołnierzach UPA

Wiceminister nauki powiedział wówczas, że „to była formacja, która – niezależnie od tego, o czym pan mówi o zbrodni wołyńskiej – ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna”.

– To byli tacy trochę, ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni – dodał Szeptycki.

Jaki zażądał natychmiastowej reakcji. – Powinien podać się do dymisji sam, a jeśli nie, to powinien zostać wyrzucony. Jeśli ktoś porównuje żołnierzy Armii Krajowej, bohaterów europejskich, do żołnierzy UPA, to jest nie tylko brak wiedzy historycznej, ale to plucie we własny naród– ocenił Jaki na antenie Polsat News.

Burza po słowach wiceministra Szeptyckiego o UPA

Odwołania Szeptyckiego zażądał również m.in. kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. – Natychmiast do dymisji i to nie ten wiceminister, tylko cały rząd z Tuskiem na czele, bo to jest zdrada narodowa – powiedział w Nowym Targu. Dymisji wiceministra zażądał też prezydencki minister Marcin Przydacz.

Z kolei Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na antenie RMF FM podkreśliła, że Szeptycki jest bardzo dobrym ministrem i ciężko pracuje na rzecz polskiej nauki oraz jej relacji międzynarodowych. – Zdecydowanie zostaje. Wykonuje dużo dobrej, ciężkiej pracy – zapewniła.