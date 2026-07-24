Terlecki to wieloletni bliski współpracownik prezesa PiS, od dwóch dekad związany z PiS; obecnie jest w grupie związanej ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i znalazł się wśród posłów tego ugrupowania, którzy nie podpisali oświadczeń wymaganych przez kierownictwo partii.

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Termin na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z PiS - minął w czwartek o północy. Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków stowarzyszenia założonego przez byłego premiera, wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego.

W piątek Kaczyński poinformował w oświadczeniu, że „trzydziestu kilku” posłów jego formacji „zrezygnowało z członkostwa”. Na wtorkowym posiedzeniu ma to zatwierdzić Komitet Polityczny PiS. W ocenie prezesa PiS sprawa ta jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem Morawieckiego, ale przede wszystkim - jak mówił - „z propozycją, która padła już wiele tygodni temu”, żeby podzielić partię.

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Terlecki stanął po stronie Morawieckiego

Na późniejszej konferencji Morawiecki - lider Stowarzyszenia „Rozwój Plus” - przekonywał, że do samego końca chciał działać w ramach PiS i w oparciu o strategię „dwóch płuc” partii. - Nie możemy jednak zgodzić się na to, aby poprzez ultimata czy szantaż tak naprawdę strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu - stwierdził. Poinformował ponadto, że jego stowarzyszenie liczy obecnie czterdziestu posłów, jednego senatora i trzech europosłów.

Jednym z polityków, którzy wraz z Morawieckim nie podpisali oświadczeń, jest Ryszard Terlecki; wiceszef klubu PiS w piątek wieczorem umieścił na X wpis. „Jarosław Kaczyński pozostaje najwybitniejszym politykiem 35 lat, ale Maślarze prowadzą PiS do klęski. Myślę, że nadejdzie taki dzień, gdy Prezes ich pogoni i razem pójdziemy po zwycięstwo” - napisał Terlecki.

Kim są „maślarze” i o co toczy się spór w partii?

„Maślarze” to określenie frakcji PiS skupionej m.in. wokół wiceprezesa PiS, kandydata tej partii na premiera Przemysława Czarnka oraz Jacka Sasina i Tobiasza Bocheńskiego. W partii aktywna jest też frakcja dawnej Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry oraz politycy z tzw. zakonu Porozumienia Centrum, związani od lat z Jarosławem Kaczyńskim. Zwolenników Mateusza Morawieckiego nazywano natomiast „harcerzami”.

Ryszard Terlecki to weteran polskiej polityki. Urodzony w 1949 roku w Krakowie brał udział w protestach studenckich już w 1968 roku. W czasach PRL był związany z KOR i „Solidarnością”, po 1989 roku parokrotnie bezskutecznie kandydował do Sejmu, dwukrotnie zasiadał w Radzie Miejskiej Krakowa. W 2006 roku był kandydatem PiS w wyborach na prezydenta Krakowa, przegrał w II turze z Jackiem Majchrowskim. Od 2007 roku Terlecki jest parlamentarzystą, członkiem PiS został w 2008 roku. Pełnił funkcję m.in. szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie – wiceszefa tego klubu; przez dwie kadencje parlamentarne był wicemarszałkiem Sejmu.