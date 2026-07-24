W nocy z 23 na 24 lipca minął termin ultimatum, które władze PiS przedstawiły Mateuszowi Morawieckiemu i członkom stworzonego przez niego stowarzyszenia Rozwój Plus. 15 lipca Komitet Polityczny PiS przyjął uchwałę, w której zażądał od wszystkich parlamentarzystów partii, aby ci podpisali oświadczenie, w którym zobowiążą się do zakończenia działania w stowarzyszeniu pod groźbą wykluczenia z partii. Niemal natychmiast swoje stowarzyszenie Po Pierwsze Polska rozwiązał przeciwnik Morawieckiego w PiS, Jacek Sasin. Sam Morawiecki zapowiedział, że swojego stowarzyszenia nie rozwiąże.

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Po rozmowach ostatniej szansy 23 lipca, gdy Mateusz Morawiecki przez trzy godziny rozmawiał na Nowogrodzkiej z Jarosławem Kaczyńskim i towarzyszącym mu Jackiem Sasinem, prezes PiS nie przyjął kompromisu zaproponowanego przez byłego premiera (Morawiecki był gotów zrzec się funkcji wiceprezesa partii, a członkowie jego stowarzyszenia też mieli zrezygnować z wszystkich funkcji pełnionych w PiS i zostać szeregowymi członkami ugrupowania). Dzień później Kaczyński ogłosił, że trzydzieści kilka osób nie podpisało oświadczenia, którego żądało od nich kierownictwo PiS i tym samym opuściło szeregi partii (formalnie mają zostać wykluczeni z PiS w przyszłym tygodniu, kiedy zbierze się Prezydium Komitetu Politycznego PiS).  

Poniżej prezentujemy listę posłanek i posłów, którzy zostali w Klubie Parlamentarnym PiS:

  • Adamczyk Andrzej
  • Andzel Waldemar
  • Arciszewska-Mielewczyk Dorota
  • Arent Iwona Ewa
  • Ast Marek
  • Babinetz Piotr
  • Bartuś Barbara (wiceprzewodnicząca, sekretarz klubu)
  • Błaszczak Mariusz (przewodniczący klubu)
  • Bochenek Rafał
  • Bogucki Jacek
  • Borowiak Joanna
  • Bortniczuk Kamil
  • Borys-Szopa Bożena
  • Burzyńska Lidia
  • Chojecki Artur
  • Choma Kazimierz Bogusław
  • Chorosińska Dominika
  • Chrzan Tadeusz
  • Ciecióra Krzysztof
  • Czarnecki Krzysztof
  • Czarnecki Witold Wojciech
  • Czarnek Przemysław
  • Czartoryski Arkadiusz
  • Czechak Lidia
  • Czerwińska Anita
  • Czochara Katarzyna
  • Dajczak Władysław
  • Dąbrowska-Banaszek Anna
  • Dolata Zbigniew
  • Dorywalski Bartłomiej
  • Drabek Przemysław
  • Dziedziczak Jan Michał
  • Filipek-Sobczak Magdalena
  • Fogiel Radosław
  • Gawron Andrzej
  • Gaża Grzegorz
  • Gembicka Anna
  • Giżyński Szymon
  • Gliński Piotr
  • Golińska Małgorzata
  • Gołojuch Kazimierz
  • Gosek Mariusz
  • Górska Agnieszka
  • Grabowski Marcin
  • Gróbarczyk Marek
  • Gwiazdowski Kazimierz
  • Hoc Czesław
  • Hoffmann Zbigniew
  • Hreniak Paweł
  • Jach Michał
  • Kaczmarczyk Norbert Jakub
  • Kaczyński Filip
  • Kaczyński Jarosław
  • Kaleta Piotr
  • Kaleta Sebastian
  • Kałużny Mariusz
  • Kanthak Jan
  • Kosztowniak Andrzej
  • Kowalczyk Henryk
  • Kowalski Michał
  • Kownacki Bartosz Józef
  • Krajewski Jarosław
  • Krasulski Leonard
  • Król Piotr
  • Krupka Anna
  • Krystian Mariusz
  • Kuchciński Marek
  • Kulpa Wioletta Maria
  • Kurowska Maria
  • Kurowski Władysław
  • Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof
  • Leniart Ewa
  • Lichocka Joanna
  • Łukaszewicz Sebastian
  • Macierewicz Antoni
  • Malik Ewa
  • Małecki Maciej
  • Matecki Dariusz
  • Materna Jerzy
  • Matusiak Grzegorz
  • Matuszewski Marek
  • Milczanowska Anna
  • Milewski Daniel
  • Mosiński Jan
  • Moskal Michał
  • Mrówczyński Aleksander Mikołaj
  • Ociepa Marcin (wiceprzewodniczący klubu)
  • Olbryś Bogumiła
  • Osuch Jacek
  • Paluch Anna
  • Pamuła Teresa
  • Piecha Bolesław
  • Piechowiak Grzegorz
  • Pieczarka Anna
  • Piontkowski Dariusz
  • Płażyński Kacper
  • Pogoda Szymon
  • Polaczek Jerzy
  • Polak Piotr
  • Porzucek Marcin
  • Rau Zbigniew
  • Romanowski Marcin
  • Romanowski Rafał
  • Rusecka Urszula
  • Sałek Paweł
  • Sasin Jacek
  • Schmidt Anna
  • Sellin Jarosław
  • Siarka Edward
  • Smoliński Kazimierz
  • Sobolewski Krzysztof
  • Soin Agnieszka Anna
  • Sójka Katarzyna
  • Stefaniuk Dariusz
  • Subocz Marek
  • Suski Marek (wiceprzewodniczący klubu)
  • Szałabawka Artur
  • Szarama Wojciech
  • Szczurek-Żelazko Józefa
  • Szrot Paweł
  • Szwed Stanisław
  • Śliwka Andrzej
  • Świat Jacek
  • Tchórzewski Krzysztof
  • Telus Robert
  • Uruski Piotr
  • Uściński Piotr
  • Warchoł Marcin
  • Warwas Robert
  • Warzecha Jan
  • Wassermann Małgorzata
  • Weber Rafał
  • Wesoły Marek
  • Wicher Patryk
  • Wieczorek Jarosław Wiesław
  • Wilk Teresa
  • Witek Elżbieta
  • Wojciechowska van Heukelom Agnieszka
  • Wojtyszek Agata
  • Woś Michał
  • Woźniak Grzegorz
  • Woźniak Tadeusz
  • Wójcik Michał
  • Wróblewski Bartłomiej
  • Zieliński Jarosław
  • Zieliński Tomasz
  • Ziobro Zbigniew

Lista liczy 147 nazwisk, przy czym dwóch posłów – Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski – przebywa na stałe poza granicami Polski. PiS bez posłów, którzy pozostali przy Morawieckim przestanie być największym klubem parlamentarnym w Sejmie – miano to od teraz będzie miał klub KO liczący 156 posłów. 