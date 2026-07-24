W nocy z 23 na 24 lipca minął termin ultimatum, które władze PiS przedstawiły Mateuszowi Morawieckiemu i członkom stworzonego przez niego stowarzyszenia Rozwój Plus. 15 lipca Komitet Polityczny PiS przyjął uchwałę, w której zażądał od wszystkich parlamentarzystów partii, aby ci podpisali oświadczenie, w którym zobowiążą się do zakończenia działania w stowarzyszeniu pod groźbą wykluczenia z partii. Niemal natychmiast swoje stowarzyszenie Po Pierwsze Polska rozwiązał przeciwnik Morawieckiego w PiS, Jacek Sasin. Sam Morawiecki zapowiedział, że swojego stowarzyszenia nie rozwiąże.

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Czytaj więcej Polityka Którzy posłowie opuszczają PiS? Na liście 40 nazwisk Jarosław Kaczyński oświadczył w piątek, że ponad 30 parlamentarzystów opuszcza PiS, ponieważ nie podpisali oświadczenia wymaganego przez władzę par...

Po rozmowach ostatniej szansy 23 lipca, gdy Mateusz Morawiecki przez trzy godziny rozmawiał na Nowogrodzkiej z Jarosławem Kaczyńskim i towarzyszącym mu Jackiem Sasinem, prezes PiS nie przyjął kompromisu zaproponowanego przez byłego premiera (Morawiecki był gotów zrzec się funkcji wiceprezesa partii, a członkowie jego stowarzyszenia też mieli zrezygnować z wszystkich funkcji pełnionych w PiS i zostać szeregowymi członkami ugrupowania). Dzień później Kaczyński ogłosił, że trzydzieści kilka osób nie podpisało oświadczenia, którego żądało od nich kierownictwo PiS i tym samym opuściło szeregi partii (formalnie mają zostać wykluczeni z PiS w przyszłym tygodniu, kiedy zbierze się Prezydium Komitetu Politycznego PiS).

Poniżej prezentujemy listę posłanek i posłów, którzy zostali w Klubie Parlamentarnym PiS:

Adamczyk Andrzej

Andzel Waldemar

Arciszewska-Mielewczyk Dorota

Arent Iwona Ewa

Ast Marek

Babinetz Piotr

Bartuś Barbara (wiceprzewodnicząca, sekretarz klubu)

Błaszczak Mariusz (przewodniczący klubu)

Bochenek Rafał

Bogucki Jacek

Borowiak Joanna

Bortniczuk Kamil

Borys-Szopa Bożena

Burzyńska Lidia

Chojecki Artur

Choma Kazimierz Bogusław

Chorosińska Dominika

Chrzan Tadeusz

Ciecióra Krzysztof

Czarnecki Krzysztof

Czarnecki Witold Wojciech

Czarnek Przemysław

Czartoryski Arkadiusz

Czechak Lidia

Czerwińska Anita

Czochara Katarzyna

Dajczak Władysław

Dąbrowska-Banaszek Anna

Dolata Zbigniew

Dorywalski Bartłomiej

Drabek Przemysław

Dziedziczak Jan Michał

Filipek-Sobczak Magdalena

Fogiel Radosław

Gawron Andrzej

Gaża Grzegorz

Gembicka Anna

Giżyński Szymon

Gliński Piotr

Golińska Małgorzata

Gołojuch Kazimierz

Gosek Mariusz

Górska Agnieszka

Grabowski Marcin

Gróbarczyk Marek

Gwiazdowski Kazimierz

Hoc Czesław

Hoffmann Zbigniew

Hreniak Paweł

Jach Michał

Kaczmarczyk Norbert Jakub

Kaczyński Filip

Kaczyński Jarosław

Kaleta Piotr

Kaleta Sebastian

Kałużny Mariusz

Kanthak Jan

Kosztowniak Andrzej

Kowalczyk Henryk

Kowalski Michał

Kownacki Bartosz Józef

Krajewski Jarosław

Krasulski Leonard

Król Piotr

Krupka Anna

Krystian Mariusz

Kuchciński Marek

Kulpa Wioletta Maria

Kurowska Maria

Kurowski Władysław

Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof

Leniart Ewa

Lichocka Joanna

Łukaszewicz Sebastian

Macierewicz Antoni

Malik Ewa

Małecki Maciej

Matecki Dariusz

Materna Jerzy

Matusiak Grzegorz

Matuszewski Marek

Milczanowska Anna

Milewski Daniel

Mosiński Jan

Moskal Michał

Mrówczyński Aleksander Mikołaj

Ociepa Marcin (wiceprzewodniczący klubu)

Olbryś Bogumiła

Osuch Jacek

Paluch Anna

Pamuła Teresa

Piecha Bolesław

Piechowiak Grzegorz

Pieczarka Anna

Piontkowski Dariusz

Płażyński Kacper

Pogoda Szymon

Polaczek Jerzy

Polak Piotr

Porzucek Marcin

Rau Zbigniew

Romanowski Marcin

Romanowski Rafał

Rusecka Urszula

Sałek Paweł

Sasin Jacek

Schmidt Anna

Sellin Jarosław

Siarka Edward

Smoliński Kazimierz

Sobolewski Krzysztof

Soin Agnieszka Anna

Sójka Katarzyna

Stefaniuk Dariusz

Subocz Marek

Suski Marek (wiceprzewodniczący klubu)

Szałabawka Artur

Szarama Wojciech

Szczurek-Żelazko Józefa

Szrot Paweł

Szwed Stanisław

Śliwka Andrzej

Świat Jacek

Tchórzewski Krzysztof

Telus Robert

Uruski Piotr

Uściński Piotr

Warchoł Marcin

Warwas Robert

Warzecha Jan

Wassermann Małgorzata

Weber Rafał

Wesoły Marek

Wicher Patryk

Wieczorek Jarosław Wiesław

Wilk Teresa

Witek Elżbieta

Wojciechowska van Heukelom Agnieszka

Wojtyszek Agata

Woś Michał

Woźniak Grzegorz

Woźniak Tadeusz

Wójcik Michał

Wróblewski Bartłomiej

Zieliński Jarosław

Zieliński Tomasz

Ziobro Zbigniew

Lista liczy 147 nazwisk, przy czym dwóch posłów – Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski – przebywa na stałe poza granicami Polski. PiS bez posłów, którzy pozostali przy Morawieckim przestanie być największym klubem parlamentarnym w Sejmie – miano to od teraz będzie miał klub KO liczący 156 posłów.