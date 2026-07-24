Jarosław Kaczyński
W nocy z 23 na 24 lipca minął termin ultimatum, które władze PiS przedstawiły Mateuszowi Morawieckiemu i członkom stworzonego przez niego stowarzyszenia Rozwój Plus. 15 lipca Komitet Polityczny PiS przyjął uchwałę, w której zażądał od wszystkich parlamentarzystów partii, aby ci podpisali oświadczenie, w którym zobowiążą się do zakończenia działania w stowarzyszeniu pod groźbą wykluczenia z partii. Niemal natychmiast swoje stowarzyszenie Po Pierwsze Polska rozwiązał przeciwnik Morawieckiego w PiS, Jacek Sasin. Sam Morawiecki zapowiedział, że swojego stowarzyszenia nie rozwiąże.
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Po rozmowach ostatniej szansy 23 lipca, gdy Mateusz Morawiecki przez trzy godziny rozmawiał na Nowogrodzkiej z Jarosławem Kaczyńskim i towarzyszącym mu Jackiem Sasinem, prezes PiS nie przyjął kompromisu zaproponowanego przez byłego premiera (Morawiecki był gotów zrzec się funkcji wiceprezesa partii, a członkowie jego stowarzyszenia też mieli zrezygnować z wszystkich funkcji pełnionych w PiS i zostać szeregowymi członkami ugrupowania). Dzień później Kaczyński ogłosił, że trzydzieści kilka osób nie podpisało oświadczenia, którego żądało od nich kierownictwo PiS i tym samym opuściło szeregi partii (formalnie mają zostać wykluczeni z PiS w przyszłym tygodniu, kiedy zbierze się Prezydium Komitetu Politycznego PiS).
Lista liczy 147 nazwisk, przy czym dwóch posłów – Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski – przebywa na stałe poza granicami Polski. PiS bez posłów, którzy pozostali przy Morawieckim przestanie być największym klubem parlamentarnym w Sejmie – miano to od teraz będzie miał klub KO liczący 156 posłów.
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