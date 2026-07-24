W nocy z 23 na 24 lipca minął termin ultimatum, które władze PiS przedstawiły Mateuszowi Morawieckiemu i członkom stworzonego przez niego stowarzyszenia Rozwój Plus. 15 lipca Komitet Polityczny PiS przyjął uchwałę, w której zażądał od wszystkich parlamentarzystów partii, aby ci podpisali oświadczenie, w którym zobowiążą się do zakończenia działania w stowarzyszeniu pod groźbą wykluczenia z partii. Niemal natychmiast swoje stowarzyszenie Po Pierwsze Polska rozwiązał przeciwnik Morawieckiego w PiS, Jacek Sasin. Sam Morawiecki zapowiedział, że swojego stowarzyszenia nie rozwiąże.

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45 osób podpisało list do Jarosława Kaczyńskiego. Tylko dwie z nich podpisały deklarację, której wymagało od nich kierownictwo PiS

17 lipca członkowie stowarzyszenia Morawieckiego – w liście skierowanym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – podkreślili, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od partii. Podpisało go 45 polityków PiS – posłów, senatorów i europarlamentarzystów. Tego samego dnia doszło do spotkania Kaczyńskiego z Morawieckim, które jednak nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy. Rzecznik partii przekazał wówczas, że decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń wciąż jest aktualna.

To właśnie wśród osób, które podpisały się pod wspomnianym listem można znaleźć parlamentarzystów-członków stowarzyszenia Rozwój Plus, którzy nie podpisali oświadczenia wymaganego przez partię. Spośród tych osób, jak informował wcześniej rzecznik PiS Rafał Bochenek, dwie, po rozmowach z kierownictwem PiS, podpisały wymaganą deklarację - europoseł Daniel Obajtek i Anita Czerwińska (ta ostatnia nie była jednak członkinią stowarzyszenia Rozwój Plus). - Nikt z posłów nie uległ ultimatów różnych, nikt nie podpisał lojalki – mówił w piątek w Sejmie Morawiecki. 

Kto oprócz Obajtka i Czerwińskiej podpisał się pod deklaracją? Oto lista:

Posłowie:

  • Anna Baluch
  • Ryszard Bartosik
  • Anna Cicholska
  • Michał Cieślak
  • Zbigniew Chmielowiec
  • Janusz Cieszyński
  • Elżbieta Duda
  • Robert Gontarz
  • Andrzej Gut-Mostowy
  • Marcin Gwóźdź
  • Marcin Horała
  • Paweł Jabłoński
  • Marek Jakubiak (nie był posłem klubu PiS, ale jest członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus)
  • Fryderyk Kapinos
  • Łukasz Kmita
  • Maria Koc
  • Wiesław Krajewski
  • Andrzej Kryj
  • Anna Kwiecień
  • Krzysztof Kubów
  • Krzysztof Lipiec
  • Grzegorz Lorek
  • Marzena Machałek
  • Grzegorz Macko
  • Mateusz Morawiecki
  • Monika Pawłowska
  • Grzegorz Puda
  • Paweł Rychlik
  • Łukasz Schreiber
  • Olga Semeniuk-Patkowska
  • Sławomir Skwarek
  • Mirosława Stachowiak-Różecka
  • Krzysztof Szczucki
  • Szymon Szynkowski vel Sęk
  • Agnieszka Ścigaj
  • Ryszard Terlecki
  • Włodzimierz Tomaszewski
  • Sylwester Tułajew
  • Wojciech Zubowski
  • Ireneusz Zyska

(łącznie 40 osób)

Gdyby wszyscy podpisani pod listem posłowie stworzyli w Sejmie nowy klub, byłby on trzecim największym klubem w Sejmie – po klubach KO (ten, w wyniku rozpadu klubu PiS, stałby się największym klubem w Sejmie) i PiS. Taki klub miałby m.in. prawo do stanowiska wicemarszałka Sejmu (PiS ma takie prawo, ale nie obsadził tego stanowiska). 

Europosłowie:

  • Waldemar Buda
  • Michał Dworczyk
  • Piotr Müller