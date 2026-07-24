W nocy z 23 na 24 lipca minął termin ultimatum, które władze PiS przedstawiły Mateuszowi Morawieckiemu i członkom stworzonego przez niego stowarzyszenia Rozwój Plus. 15 lipca Komitet Polityczny PiS przyjął uchwałę, w której zażądał od wszystkich parlamentarzystów partii, aby ci podpisali oświadczenie, w którym zobowiążą się do zakończenia działania w stowarzyszeniu pod groźbą wykluczenia z partii. Niemal natychmiast swoje stowarzyszenie Po Pierwsze Polska rozwiązał przeciwnik Morawieckiego w PiS, Jacek Sasin. Sam Morawiecki zapowiedział, że swojego stowarzyszenia nie rozwiąże.

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Czytaj więcej Polityka Mateusz Morawiecki: Do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność Mateusz Morawiecki zabrał głos po oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego, w którym prezes PiS poinformował o odejściu z partii ponad 30 posłów. Były p...

45 osób podpisało list do Jarosława Kaczyńskiego. Tylko dwie z nich podpisały deklarację, której wymagało od nich kierownictwo PiS

17 lipca członkowie stowarzyszenia Morawieckiego – w liście skierowanym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – podkreślili, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od partii. Podpisało go 45 polityków PiS – posłów, senatorów i europarlamentarzystów. Tego samego dnia doszło do spotkania Kaczyńskiego z Morawieckim, które jednak nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy. Rzecznik partii przekazał wówczas, że decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń wciąż jest aktualna.

To właśnie wśród osób, które podpisały się pod wspomnianym listem można znaleźć parlamentarzystów-członków stowarzyszenia Rozwój Plus, którzy nie podpisali oświadczenia wymaganego przez partię. Spośród tych osób, jak informował wcześniej rzecznik PiS Rafał Bochenek, dwie, po rozmowach z kierownictwem PiS, podpisały wymaganą deklarację - europoseł Daniel Obajtek i Anita Czerwińska (ta ostatnia nie była jednak członkinią stowarzyszenia Rozwój Plus). - Nikt z posłów nie uległ ultimatów różnych, nikt nie podpisał lojalki – mówił w piątek w Sejmie Morawiecki.

Kto oprócz Obajtka i Czerwińskiej podpisał się pod deklaracją? Oto lista:

Posłowie:

Anna Baluch

Ryszard Bartosik

Anna Cicholska

Michał Cieślak

Zbigniew Chmielowiec

Janusz Cieszyński

Elżbieta Duda

Robert Gontarz

Andrzej Gut-Mostowy

Marcin Gwóźdź

Marcin Horała

Paweł Jabłoński

Marek Jakubiak (nie był posłem klubu PiS, ale jest członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus)

Fryderyk Kapinos

Łukasz Kmita

Maria Koc

Wiesław Krajewski

Andrzej Kryj

Anna Kwiecień

Krzysztof Kubów

Krzysztof Lipiec

Grzegorz Lorek

Marzena Machałek

Grzegorz Macko

Mateusz Morawiecki

Monika Pawłowska

Grzegorz Puda

Paweł Rychlik

Łukasz Schreiber

Olga Semeniuk-Patkowska

Sławomir Skwarek

Mirosława Stachowiak-Różecka

Krzysztof Szczucki

Szymon Szynkowski vel Sęk

Agnieszka Ścigaj

Ryszard Terlecki

Włodzimierz Tomaszewski

Sylwester Tułajew

Wojciech Zubowski

Ireneusz Zyska

(łącznie 40 osób)

Gdyby wszyscy podpisani pod listem posłowie stworzyli w Sejmie nowy klub, byłby on trzecim największym klubem w Sejmie – po klubach KO (ten, w wyniku rozpadu klubu PiS, stałby się największym klubem w Sejmie) i PiS. Taki klub miałby m.in. prawo do stanowiska wicemarszałka Sejmu (PiS ma takie prawo, ale nie obsadził tego stanowiska).

Europosłowie: