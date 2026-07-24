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„House Flipper Remastered Collection”: Pomaluj mi ściany na zielono

Teraz każdy może zrobić sobie remont… w ekspresowym tempie!

Publikacja: 24.07.2026 14:05

„House Flipper Remastered Collection”, wyd. Frozen Way, platf.: PC, PS5, XS

„House Flipper Remastered Collection”, wyd. Frozen Way, platf.: PC, PS5, XS

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

W „House Flipper Remastered Collection”, odnowionej i ulepszonej wersji polskiego przeboju sprzed ośmiu lat, gracz wciela się nie tyle w rekina rynku nieruchomości, co członka jednoosobowej ekipy remontowej. Roboty ma wiele, bo zaczyna od wyburzenia tego i owego, potem dokonuje niezbędnych napraw, wymienia podłogi, maluje ściany, instaluje najważniejsze sprzęty, rozstawia meble i dekoracje. Oczywiście musi pamiętać o budżecie, którego nie powinien przekroczyć. No i o samym kliencie posiadającym określone preferencje.

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