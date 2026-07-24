W 2025 r. w Brazylii zginęło 1571 kobiet; liczba ofiar wzrosła czwarty rok z rzędu – wynika z raportu Brazylijskiego Forum Bezpieczeństwa Publicznego (FBSP), na który powołał się w piątek dziennik „El Pais”. Ogólna liczba zabójstw w kraju jest najniższa od 13 lat, ale sytuacja kobiet stale się pogarsza.

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Z raportu tej organizacji pozarządowej wynika, że w ubiegłym roku liczba zabitych kobiet w Brazylii wzrosła o 4 proc. w porównaniu z 2024 r. i była najwyższa, odkąd w 2015 r. Brazylia przyjęła przepisy uznające kobietobójstwo za kwalifikowaną formę zabójstwa ze względu na płeć ofiary.

Przemoc wobec kobiet w Brazylii. Liczba zabójstw rośnie od lat

Jak podkreślił „El Pais”, na każdą zamordowaną kobietę w Brazylii przypadają trzy usiłowania zabójstwa na tle płciowym. Według szacunków w ubiegłym roku odnotowano 4189 takich przypadków, czyli o 6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Większość ofiar stanowiły kobiety w wieku od 25 do 29 lat oraz czarnoskóre kobiety, które odpowiadały za 65 proc. wszystkich zabitych. W niemal 80 proc. przypadków sprawcami byli obecni lub byli partnerzy ofiar.

Koordynatorka ds. płci i rasy w FBSP Juliana Brandao oceniła, że pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca liczba zgłoszeń dotyczących przemocy domowej, nękania i naruszeń zakazów zbliżania się. Jej zdaniem świadczy to o tym, że Brazylijki coraz częściej przełamują milczenie. Zastrzegła jednak, że mimo wzrostu liczby zgłoszeń służby publiczne nadal często nie podejmują odpowiednich działań. W 2025 r. odnotowano 132 tys. naruszeń zakazów zbliżania się, o 17 proc. więcej niż rok wcześniej.

Rządowy pakt przeciwko kobietobójstwu i nowe środki ochrony

Władze Brazylii i różnych stanów podejmują inicjatywy mające na celu zwiększenie ochrony kobiet w kraju. W zgromadzeniu ustawodawczym stanu Rio de Janeiro wniesiono projekt wprowadzenia nakazu, aby sprawcy przemocy wobec kobiet nosili na kostce różowe urządzenia monitorujące, które ułatwiałyby ich identyfikację.

Na początku 2026 r. rząd prezydenta Luiza Inacia Luli da Silvy przedstawił narodowy pakt przeciwko kobietobójstwu, którego celem jest lepsza koordynacja działań państwa. W pierwszych miesiącach obowiązywania paktu utworzono krajowy rejestr sprawców przemocy, a średni czas wydawania pilnych nakazów ochrony skrócono – według rządu – z 16 do trzech dni.

Brazylia od lat zmaga się z wysokim poziomem przemocy. Choć w 2025 r. liczba zabójstw spadła do poziomu niespełna 41 tys. – najniższego od 13 lat – wskaźniki dotyczące kobietobójstw i przemocy policyjnej pozostają wysokie. Według raportu brazylijska policja zabiła w ubiegłym roku 6602 osoby.