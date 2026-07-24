Ponad 150 tys. mieszkańców północnych obwodów Ukrainy zostało pozbawionych dostaw prądu na skutek rosyjskich uderzeń na infrastrukturę energetyczną – poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na komunikat ukraińskiego operatora sieci energetycznej.

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Przerwy w dostawie prądu w obwodzie czernihowskim

„Energetycy już pracują nad wznowieniem dostaw” – napisano w komunikacie służby prasowej spółki Czernihiwobłenerho, opublikowanym w komunikatorze Telegram. Przerwa w dostawach prądu dotyczy miasta Czernihów oraz części obwodu czernihowskiego.

Problemy z dostawami prądu są wynikiem rosyjskiego ataku na obiekt infrastruktury energetycznej, do jakiego doszło w czwartek wieczorem. Przerwy w dostawach energii stwierdzono także w obwodach donieckim i charkowskim.

W nocy z czwartku na piątek siły rosyjskie zaatakowały Ukrainę pięcioma kierowanymi rakietami lotniczymi Ch-59/69 oraz 180 dronami. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła cztery pociski Ch-59/69 oraz 160 wrogich bezzałogowców typu Shahed, Gerbera, Itałmas i innych typów na północy, południu i wschodzie kraju. Odnotowano trafienie jednej rakiety kierowanej oraz 14 dronów uderzeniowych w dziewięciu lokalizacjach.

Kolejne uszkodzenia elektrowni na północy Ukrainy

Dwa dni wcześniej, w środę, lokalne ukraińskie władze informowały, że w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzona została elektrownia w Snowsku w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy. Ponad 100 tys. odbiorców pozostało bez prądu.

Zakłócenia w dostawach elektryczności dotyczyły w środę w godzinach porannych mieszkańców ośmiu ukraińskich regionów.