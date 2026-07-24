O kolejnej fali ataków poinformowało w komunikacie Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) odpowiedzialne za dowodzenie siłami amerykańskimi na Bliskim Wschodzie.

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Komunikat USA: Mimo ataków Iranu cieśnina Ormuz jest otwarta

Według komunikatu CENTCOM celami uderzeń były irańskie wojskowe ośrodki dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne, ośrodki rozpoznania na wybrzeżu oraz obiekty związane z marynarką wojenną. Ataki miały „zmniejszyć zagrożenie, jakie Iran stwarza dla cywilnych marynarzy i statków handlowych w cieśninie Ormuz” – czytamy w komunikacie.

„Ten międzynarodowy szlak wodny pozostaje otwarty mimo niedawnych ataków ze strony irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Jednostki handlowe w dalszym ciągu swobodnie żeglują poprzez cieśninę przy wsparciu wojsk USA” – podkreśla CENTCOM.

Strategiczne cieśniny i kanały na Bliskim Wschodzie Foto: PAP

Według komunikatów CENTCOM najnowsza seria uderzeń trwała od godz. 18.45 do godz. 21 czasu wschodnioamerykańskiego (od godz. 00.45 do godz. 3 w Polsce). Nie podano informacji na temat liczby zaatakowanych celów.

Irańskie media informowały o odgłosach eksplozji m.in. w prowincji Chuzestan i wzdłuż południowego wybrzeża wyspy Keszm w cieśninie Ormuz.

„New York Times”: Iran nie chce zawieszenia broni, koniec wojny nie jest bliski

Według dziennika „New York Times” przedstawiciele władz Iranu odrzucili 23 lipca amerykańską propozycję dotyczącą zawieszenia broni przekazaną im przez premiera Iraku Ali al-Zaidi, który niedawno złożył wizytę w Białym Domu.

„Niewiele wiadomo na temat odrzuconej propozycji ani celów najnowszej serii ataków, jednak oba te wydarzenia zdają się jasno wskazywać, że zakończenie działań wojennych nie jest bliskie” – podkreślił nowojorski dziennik.

Tymczasem Donald Trump zadeklarował w serwisie Truth Social, że - „do odwołania” - „wszelkie szkody wyrządzone statkom, ładunkom lub wszelkiemu powiązanemu z nimi mieniu zostaną pokryte z irańskich środków finansowych znajdujących się w posiadaniu i pod kontrolą Stanów Zjednoczonych”. Deklaracja ta jest de facto zapowiedzią zajmowania zamrożonych w ramach sankcji aktywów Iranu.