Premier Węgier Peter Magyar
„Nigdy w ciągu ostatnich 36 lat żadna partia nie cieszyła się poparciem 4,5 mln wyborców. Dane wyraźnie wskazują, że zakorzenienie społeczne partii Tisza jest niezwykle szerokie i głębokie. Ugrupowanie to ma ogromną przewagę nad Fideszem w każdej grupie społecznej, demograficznej i socjologicznej” – napisano w sondażu opinii publicznej.
Różnica w poparciu między rządzącą Tiszą premiera Petera Magyara a opozycyjnym Fideszem byłego szefa rządu Viktora Orbana jeszcze bardziej powiększyła się na korzyść obecnej partii władzy w porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca.
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Według badania poparcie dla partii rządzącej w całej populacji dorosłych wzrosło z 57 proc. w czerwcu do 58 proc., podczas gdy poparcie dla Fideszu spadło z 18 do 16 proc. W grupie osób deklarujących udział w wyborach i chęć oddania głosu na konkretną partię, Tisza cieszy się poparciem na poziomie 74 proc., koalicja Fidesz-KDNP – 19 proc., Mi Hazank – 6 proc.
Obecnie obóz zwolenników Tiszy liczy ok. 4,5 mln osób, a Fideszu – 1,2 mln.
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Badanie wskazało również na korzystne wskaźniki nastrojów społecznych i zadowolenia z działań rządu: 64 proc. respondentów uważa, że sprawy na Węgrzech zmierzają we właściwym kierunku, 29 proc. jest odmiennego zdania, a 7 proc. nie ma w tej kwestii opinii. Badani wyrazili zadowolenie z dotychczasowych działań rządu – mierzone w skali pięciopunktowej – przyznając średnią ocenę 3,7.
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