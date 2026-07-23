Jeszcze kilka miesięcy temu Laura Loomer należała do najbardziej wyrazistych krytyków Ukrainy w środowisku amerykańskiej prawicy. Influencerka i aktywistka, uważana za osobę mającą wpływ na część zwolenników prezydenta Donalda Trumpa, otwarcie sprzeciwiała się dalszemu wspieraniu Kijowa przez Stany Zjednoczone. Teraz jednak publicznie przyznała, że zmieniła zdanie, a podczas wizyty w Ukrainie spotkała się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

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Według przedstawicieli kancelarii prezydenta Ukrainy do rozmowy doszło w Pałacu Maryjskim, oficjalnej rezydencji głowy państwa w Kijowie. Spotkanie było zwieńczeniem kilkudniowej wizyty Loomer na Ukrainie, podczas której odwiedzała miejsca zniszczone przez rosyjskie ataki oraz spotykała się z ukraińskimi urzędnikami.

Od ostrej krytyki do wizyty w Kijowie

Jeszcze do niedawna Laura Loomer publikowała w mediach społecznościowych wpisy, w których przedstawiała Ukrainę jako skorumpowane państwo niewarte dalszego wsparcia ze strony USA. Krytycznie wypowiadała się również o prezydencie Wołodymyrze Zełenskim.

Po przyjeździe do Ukrainy przyznała jednak, że jej wcześniejsze oceny były błędne. W serwisie X napisała, że nie zamierza usuwać swoich dawnych wpisów, ponieważ chce pokazać, iż zmieniła poglądy po osobistym zapoznaniu się z sytuacją na miejscu.

Publikowała także nagrania z podróży ukraińską koleją oraz zdjęcia z Kijowa. W jednym z wpisów zamieściła po rosyjsku komentarz: „Nie jestem w Rosji, ponieważ nie jestem propagandystką”.

Spotkanie z Zełenskim i ukraińskimi urzędnikami

Przed rozmową z prezydentem Ukrainy Loomer spotkała się z pierwszym zastępcą szefa kancelarii prezydenta, Serhijem Kysłycą. Wspólnie odwiedzili Ławrę Peczerską w Kijowie – jeden z najważniejszych zabytków prawosławia, który w ostatnich miesiącach ucierpiał w wyniku rosyjskich ataków.

Influencerka opublikowała nagranie z wnętrza kompleksu, wskazując na ślady zniszczeń po uderzeniach rosyjskich dronów. Zakwestionowała jednocześnie narrację Kremla przedstawiającą Rosję jako obrońcę chrześcijaństwa, pytając, dlaczego rosyjskie wojska atakują jedne z najstarszych świątyń na Ukrainie.

Odwiedziła także jeden z kijowskich lokali sieci McDonald's, który był wielokrotnie uszkadzany podczas rosyjskich ostrzałów. Pozując na tle budynków zniszczonych przez rosyjskie pociski w ostatnich atakach, jedząc burgera i frytki, chwaliła „ukraińską odporność”, która, jak zauważyła, „pozostaje niesłabnąca”.

Zmiana stanowiska budzi zainteresowanie w USA

Zmiana stanowiska Loomer odbiła się szerokim echem w amerykańskich mediach. Wynika to nie tylko z jej wcześniejszych wypowiedzi, ale również z faktu, że od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci skrajnie prawicowego środowiska skupionego wokół ruchu MAGA. Komentatorzy zwracają uwagę, że jej opinie mogą oddziaływać na część wyborców Donalda Trumpa, którzy dotychczas sceptycznie odnosili się do dalszego finansowania pomocy dla Ukrainy.

Sama Loomer zapewniła jednocześnie, że ukraińskie władze nie finansowały jej podróży. Nie wyjaśniła jednak, co dokładnie skłoniło ją do całkowitej zmiany stanowiska wobec wojny i polityki prowadzonej przez Kijów.

Kim jest Laura Loomer?

Laura Loomer to amerykańska skrajnie prawicowa aktywistka, komentatorka polityczna i influencerka związana z ruchem MAGA (Make America Great Again). Zyskała rozgłos dzięki kontrowersyjnym akcjom i ostrym komentarzom dotyczącym imigracji, islamu oraz amerykańskiej polityki. W przeszłości wielokrotnie blokowano jej konta w mediach społecznościowych za naruszanie zasad dotyczących mowy nienawiści i dezinformacji.

Loomer bez powodzenia kandydowała do Izby Reprezentantów z ramienia Partii Republikańskiej na Florydzie. Choć nie pełni żadnej funkcji publicznej, jest postrzegana jako osoba mająca wpływ na część środowiska skupionego wokół prezydenta Donalda Trumpa. Amerykańskie media wielokrotnie informowały o jej kontaktach z Trumpem i przedstawicielami jego administracji oraz o jej wpływie na niektóre decyzje personalne podejmowane w Białym Domu.