Prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) może liczyć w Berlinie na 19 proc. poparcia i po raz pierwszy jest samodzielnym liderem sondażowym w tym mieście – wynika z opublikowanego w czwartek badania instytutu Insa. Wybory w niemieckiej stolicy odbędą się 20 września.

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AfD zyskuje na popularności w Niemczech

Kolejne miejsca w sondażu zajmują chadeckie CDU (18 proc.) oraz Zieloni (18 proc.). Następna jest w Berlinie Lewica z wynikiem 16 proc., popularna szczególnie we wschodniej części miasta. Próg pięciu proc. przekracza jeszcze socjaldemokratyczne SPD z poparciem na poziomie 13 proc.

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AfD w ostatnich miesiącach zyskuje w Berlinie na popularności. Rok temu w wakacje ugrupowanie mogło liczyć zgodnie z badaniami na ok. 15 proc. głosów wyborców ze stolicy. Obecnie w Berlinie rządzi koalicja CDU/SPD.

Kryzys w Berlinie. Rezygnacja burmistrza Kaia Wegnera

11 lipca reprezentujący chadeków burmistrz Kai Wegner zrezygnował z ubiegania się we wrześniu o reelekcję. To konsekwencja ujawnienia przez media, że polityk kłamał na temat swoich działań w trakcie styczniowego blackoutu na południu miasta.

Wybory w Berlinie odbędą się 20 września. W tym samym dniu głosować będą także mieszkańcy Meklemburgii-Pomorza Przedniego, a dwa tygodnie wcześniej Saksonii-Anhalt; w obu tych landach AfD jest zdecydowanym liderem sondaży i liczy już we wrześniu na pierwsze w swojej historii przejęcie władzy na poziomie kraju związkowego.