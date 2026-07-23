Laburzyści odrabiają straty do prowadzącej Reform UK, a Andy Burnham cieszy się największą popularnością spośród liderów brytyjskich partii – takie wyniki przynosi w czwartek sondaż More in Common, przeprowadzony po nominacji Burnhama na premiera.

Reklama Reklama

Wyniki sondażu w Wielkiej Brytanii: Minimalna przewaga Reform UK

Według badania Reform UK Nigela Farage'a może liczyć na 26 proc. poparcia. Partia Pracy uzyskała 24 proc., a Konserwatyści – 22 proc. Laburzyści poprawili wynik w porównaniu z badaniem z połowy lipca o dwa punkty procentowe. Rezultaty pozostałych ugrupowań na podium się nie zmieniły.

Luke Tryl, szef pracowni More in Common, podkreślił w komunikacie na portalu X, że przewaga partii Nigela Farage'a jest najmniejsza od 15 miesięcy. Zwrócił też uwagę na to, że badania sugerują wynik bliski remisu pomiędzy trzema ugrupowaniami.

Według sondażu o jeden punkt procentowy spadło poparcie dla Zielonych i Liberalnych Demokratów. Obie partie mogłyby liczyć na głosy 11 proc. wyborców.

Ranking popularności brytyjskich liderów: Andy Burnham na czele

Z badania wynika też, że Andy Burnham jest najlepiej oceniany spośród liderów głównych partii. „Czy uważasz, że Burnham spisuje się dobrze?” – na takie pytanie twierdząco odpowiedziało 29 proc. pytanych. 16 proc. było przeciwnego zdania, 32 proc. uznało, że spisuje się przeciętnie, a 22 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem”.

Jego popularność netto, a więc procentowa różnica między liczbą tych, którzy go popierają i tymi, którzy postrzegają go negatywnie, wyniosła więc plus 13 punktów procentowych.

Burnham kontra Starmer i Farage

W połowie lipca ostatnie wskazanie dla Keira Starmera, poprzednika Burnhama, wynosiło minus 42 pkt. Co więcej, najlepszy wynik Starmera – latem 2024 r., tuż po objęciu władzy – wyniósł plus 11 pkt.

Wynik dodatni zanotowała jeszcze liderka Konserwatystów Kemi Badenoch (plus trzy punkty). W przypadku pozostałych liderów zanotowano przewagę ocen negatywnych. Rezultat Eda Daveya, szefa Liberalnych Demokratów, to minus pięć, a Nigela Farage'a (Reform UK) i Zacka Polanskiego (Zieloni) – minus 22 punkty.

Nigelowi Farage'owi pozytywne oceny wystawia 26 proc. badanych, a negatywne – 48 proc..

Czytaj więcej Polityka Nowy premier Wielkiej Brytanii zaczął od szykowania śniadania bezdomnym Nowy premier Andy Burnham zapowiada największą zmianę w polityce kraju od 40 lat. Ma polegać na zerwaniu z liberalną rewolucją zapoczątkowaną przez...

Sondaż przeprowadzono już po poniedziałkowej nominacji Andy'ego Burnhama na premiera, w dniach 21-22 lipca, na próbie 3118 dorosłych mieszkańców Anglii, Walii i Szkocji.