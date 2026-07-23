Trump we wpisie w serwisie Truth Social przypomniał, że przed rokiem USA przeprowadziły ataki na Hutich, którzy w tamtym czasie atakowali statki na wodach Zatoki Adeńskiej solidaryzując się Hamasem, który prowadził wojnę z Izraelem.

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Rebelianci Huti w Jemenie Foto: PAP

Donald Trump: Jestem rozczarowany, dotychczas Huti zachowywali się mądrze

„Od tego czasu, i w czasie naszego konfliktu z Iranem, zachowywali się bardzo odpowiedzialnie. Niestety teraz zaczęli znowu, ostrzeliwując dwa saudyjskie statki ostatniej nocy. Niech ten wpis w serwisie Truth posłuży jako jasny sygnał, że jeśli zrobią to znowu, USA pociągną Iran do odpowiedzialności, w związku z tym, że Huti są jego poplecznikiem i działają w jego zastępstwie, i Iran zostanie poważnie ukarany militarnie, podobnie jak, oczywiście Huti” - napisał prezydent USA.

Trump dodał, że jest „bardzo rozczarowany” zachowaniem Huti, którzy – jak dodał - „dotychczas zachowywali się bardzo profesjonalnie i mądrze”.

Huti zaatakowali tankowce Arabii Saudyjskiej

Huti przyznali się 23 lipca do ataku na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym, po ogłoszeniu przez nich blokady morskiej Arabii Saudyjskiej. Blokada rozpoczęła się w odpowiedzi na oskarżenia Arabii Saudyjskiej przez Hutich o atak na kontrolowane przez nich lotnisko. Iran miał też zwrócić się do jemeńskich sojuszników, by ci zablokowali cieśninę Bab al-Mandab (dosł. Brama Łez), łączącą Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim, jeśli USA zaczną atakować irańską infrastrukturę krytyczną.

Saudyjski tankowiec ENCELIA został zaatakowany podczas rejsu po Morzu Czerwonym, co spowodowało pożar na dziobie, poinformowała saudyjska państwowa agencja prasowa SPA, powołując się na oficjalne źródło w Generalnym Urzędzie Transportu. Z przekazywanych informacji wynika, że wszyscy członkowie załogi są bezpieczni, a władze podjęły niezbędne środki w celu zabezpieczenia statku i załogi oraz ochrony środowiska morskiego.

Wcześniej Huti oświadczyli w komunikacie opublikowanym na Telegramie, że „przeprowadzili wysokiej jakości operację wojskową wymierzoną w dwa saudyjskie tankowce, które naruszyły blokadę”, identyfikując je jako jednostki o nazwach ENCELIA i LAYLA.

Strategiczne cieśniny i kanały na Bliskim Wschodzie Foto: PAP

Jak przekazał Reuters, źródło w służbach bezpieczeństwa morskiego podało, że ENCELIA nadała sygnał SOS, informując, że została trafiona pociskiem podczas operacji na zewnętrznych granicach portu Dżizan w Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym i na pokładzie wybuchł pożar. Nie ma informacji o ofiarach ataku.

Ataki Hutich zagrażają szlakowi wiodącemu przez cieśninę Bab al-Mandab na Ocean Indyjski, który – wobec ataków na statki w cieśninie Ormuz – zaczął być intensywniej wykorzystywany do transportu saudyjskiej ropy przede wszystkim na azjatyckie rynki. Zablokowanie cieśniny Bab al-Mandab przez Huti jeszcze bardziej ograniczyłoby podaż ropy z Bliskiego Wschodu, co mogłoby wywołać dalszy wzrost cen ropy na światowych rynkach, a – co za tym idzie – również wzrost cen paliw.