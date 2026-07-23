Festiwal otworzy „Tchórz” („Coward”) Lukasa Dhonta, młodego reżysera i scenarzysty z Belgii, który zasłynął już wcześniej takimi filmami jak „Girl” (Nagroda dla najlepszego aktora sekcji Un Certain Regard Cannes 2018) czy „Blisko” (Grand Prix Cannes 2022). „Tchórz” to opowieść o dojrzewaniu w warunkach ekstremalnych i różnych obliczach tchórzostwa. Emmanuel Macchia i Valentin Campagne otrzymali w Cannes nagrodę za najlepsze kreacje aktorskie. Filmem zamknięcia będzie „Natura miłości” („The Beloved”) Rodriga Sorogoyena, jedna z najbardziej wyczekiwanych premier europejskiego kina z wybitną rolą Javiera Bardema, który wciela się w postać reżysera filmowego i znakomicie portretuje różne oblicza tego zawodu.

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W weekend otwarcia festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi pokażemy zdobywcę Złotej Palmy, film uznanego rumuńskiego reżysera Cristiana Mungiu „Fiord” („Fjord”). To bardzo interesujący dramat społeczno-psychologiczny. Na przykładzie jednej rodziny niezwykle trafnie pokazany jest konflikt światopoglądowy, systemowy i obyczajowy. Kolejnym filmem jest „Minotaur” Andrieja Zwiagincewa („Lewiatan”, „Niemiłość”), opowieść o moralnym rozpadzie człowieka i systemów społecznych w cieniu współczesnej Rosji. „Minotaur” otrzymał Grand Prix Cannes 2026.

„Fiord” Foto: Mat. partnera

Polecamy także nagrodzone ex aequo za reżyserię: „Czarną kulę” („The Black Ball”) Javiera Ambrossiego i Javiera Calvo. Epicka, wielopokoleniowa opowieść inspirowana zagubionym rękopisem Federico Garcíi Lorki oraz „Ojczyznę” („Fatherland”) Pawła Pawlikowskiego opowiadająca o podróży Thomasa Manna i jego córki przez Niemcy w 1949 roku. Wyróżniony w Cannes za scenariusz i osiągnięcia techniczne „Człowiek epoki” („A Man of His Time”) Emmanuela Marre'a, czerpie inspirację z życia pradziadka reżysera, Henriego Marre’a i przypomina bohatera z „Eroici” Andrzeja Munka. Nagrodę za najlepsze role kobiece otrzymały Virginie Efira i Tao Okamoto w filmie „Niespodziewane” („All of a Sudden”) Ryûsuke Hamaguchiego. To subtelnie poprowadzona opowieści o przypadkowym spotkaniu dwóch kobiet, które odkrywają siłę bliskości i wzajemnego zrozumienia.

W Cannes miał swoją premierę film „Historie równoległe” („Parallel Tales”) Asghara Farhadiego, inspirowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, a współprodukowany przez Macieja Musiała i Krzysztofa Piesiewicza. Teraz na naszym festiwalu będzie można ocenić jak blisko Farhadiemu do Kieślowskiego. Wśród aktorów: Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Vincent Cassel i Pierre Niney. Pedro Almodóvar powraca z „Gorzkimi świętami” („Bitter Christmas”), melancholijnym dramatem o stracie, rodzinnych tajemnicach i skrywanych emocjach. Premierowo zobaczymy „Życie kobiety” („A Woman's Life”) Charline Bourgeois-Taquet, subtelny portret lekarki zmuszonej do przewartościowania własnego życia. Z kolei film „Niech żyją nam” („The Brirthday Party”) Léi Mysius to pełen napięcia thriller o rodzinie żyjącej na odludziu, której spokój burzą tajemnicze wydarzenia poprzedzające urodzinowe przyjęcie. W jednej z głównych ról Monica Bellucci. Hirokazu Koreeda, wybitny japoński reżyser i scenarzysta, kiedyś nagrodzony w Cannes Złotą Palmą za „Złodziejaszki” teraz przedstawia śmieszną i przerażającą zarazem historię z niedalekiej przyszłości w filmie „Chłopiec z pudełka” („Sheep in the Box”).

„Historie równoległe” Foto: Mat. partnera

Program dopełniają filmy odkryte w najważniejszych sekcjach festiwalu w Cannes. Nagrodzony przez publiczność w Directors' Fortnight „Widzę budynki upadające niczym błyskawice” („I See Buildings Falling Like Lightning”) Clio Barnard. To poruszający portret młodego pokolenia mierzącego się z nierównościami społecznymi i wyzwaniami dorosłości. Z sekcji Un Certain Regard do dwubrzegowego programu trafi „The Meltdown” Manueli Martelli, hipnotyzujący dramat osadzony w Chile początku lat 90., w jednej z głównych ról Jakub Gierszał (gość festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi) oraz laureat głównej nagrody tej sekcji - „Everytime” Sandry Wollner, intymna opowieść o żałobie, poczuciu winy i próbie odbudowania rodzinnych więzi. Zaprezentujemy także nagrodzoną Revelation Queer Palm w Cannes, czułą historię miłosną - „Flesh and Fuel” Pierre'a Le Galla z udziałem Juliana Świeżewskiego, który zaprosi na film i opowie o pracy nad tym filmem.

Bardzo dziękujemy za współpracę dystrybutorom filmów prezentowanych w ramach sekcji „Świat pod namiotem”: Gutek Film („Czarna kula”, „Fiord”, „Natura miłości”, „Gorzkie święta”, „Życie kobiety”), So Films („Tchórz”, „Niech żyją nam”, „The Meltdown”, „Widzę budynki upadające niczym błyskawice”, „Flesh and Fuel”) Monolith Films („Historie równoległe”), Aurora Films („Niespodziewane”, „Minotaur”), Cinobo („Everytime”, „Chłopiec z pudełka”, „Człowiek epoki”) oraz Kino Świat („Ojczyzna”).

20. BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 1–9 sierpnia 2026 roku w Kazimierzu Dolnym. Zachęcamy do śledzenia aktualności w newsletterze oraz w mediach społecznościowych Festiwalu.

Wszystkie informacje na stronie: https://dwabrzegi.pl/

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