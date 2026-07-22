Elon Musk zapowiedział, że jeszcze przed końcem tego roku Grok Imagine – sztuczna inteligencja platformy X, należącej do miliardera – stworzy pełnometrażową adaptację „Odysei” Homera.

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Elon Musk zapowiada „historycznie wierną” adaptację „Odysei” Homera. Rzuca wyzwanie Nolanowi?

Musk przekonuje, że film wygenerowany przez AI będzie „wierny historycznie” i pozostanie zgodny z dziełem Homera.

„Przed końcem tego roku Grok Imagine stworzy pełnometrażowy film „Odyseja”, który będzie historycznie wierny i zgodny ze sztuką Homera” – napisał Musk w serwisie X. Miliarder udostępnił także wpis z trzyminutowym nagraniem, które – według jego autora – zostało stworzone właśnie za pomocą Grok Imagine. Film pokazuje scenę z Odyseuszem i nimfą Kalipso.

Zapowiedź Muska pojawiła się w czasie, gdy dużym zainteresowaniem cieszy się nowy film Christophera Nolana. Produkcja, w której Matt Damon występuje jako Odyseusz, a Anne Hathaway jako Penelopa, trafiła do kin w piątek. Film spotkał się z powszechnym uznaniem krytyków i osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe. Musk wielokrotnie jednak krytykował produkcję.

Musk ostro krytykował obsadę nowego filmu Christophera Nolana

Jeszcze przed premierą Musk wielokrotnie krytykował produkcję Nolana za decyzje dotyczące obsady. Miliarder próbował wywołać wokół filmu spór o charakterze kulturowym – udostępniał obraźliwe wpisy wymierzone w decyzję o obsadzeniu czarnoskórej aktorki Lupity Nyong’o w rolach Heleny Trojańskiej i Klitajmestry oraz transpłciowego aktora Elliota Page’a jako Sinona.

Musk – komentując decyzje Nolana – zaznaczał między innymi, że reżyser „chce nagród” oraz że „stracił swoją integralność”.

Ostra krytyka ze strony Muska nie przełożyła się na słabe wyniki produkcji – „Odyseja” Nolana zarobiła podczas pierwszego weekendu na świecie 264 mln dol. Film został również bardzo dobrze przyjęty przez widzów – w serwisie Rotten Tomatoes uzyskał w większości pozytywne oceny.

Christopher Nolan o wpływie AI na branżę filmową: Pomysł, że całkowicie zastąpi ludzi to nonsens

Do kontrowersji wokół obsady „Odysei” Nolana odniosła się wcześniej Lupita Nyong’o. W maju aktorka odpowiedziała na krytykę ze strony środowisk prawicowych. – Nasza obsada reprezentuje świat. Nie zamierzam poświęcać czasu na zastanawianie się nad obroną. Krytyka będzie istniała niezależnie od tego, czy się w nią zaangażuję, czy nie – mówiła.

Do dyskusji odniósł się także Christopher Nolan. Reżyser stwierdził, że tego rodzaju reakcje są nieodłączną częścią pracy przy dużych produkcjach. – To jest część tego wszystkiego – powiedział. Reżyser zwrócił jednocześnie uwagę, że wiele sporów dotyczących filmu pojawiło się jeszcze przed jego premierą. – Te rozmowy, które odbywają się, zanim ludzie zobaczą film, zawsze są nieistotne, ponieważ nikt, kto je prowadzi, nie wie jeszcze, czym właściwie jest ten film – zaznaczał.

Nolan odniósł się również do potencjalnego wpływu sztucznej inteligencji na przyszłość branży filmowej. – Pomysł, że całkowicie zastąpi ona ludzi i ludzką kreatywność, jest dla mnie nonsensem – ocenił reżyser. – Nigdy nie widziałem technologii, która zostałaby tak skutecznie przyjęta przez Wall Street, inwestorów i firmy technologiczne, a jednocześnie została tak zdecydowanie odrzucona przez społeczeństwo – stwierdził.