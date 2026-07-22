Urząd poinformował „Rzeczpospolitą”, że nie prowadzi statystyk uwzględniających płeć małżonków, dlatego nie dysponuje danymi dotyczącymi procentowego udziału wniosków składanych przez osoby określonej płci.

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– Do tej pory nie było decyzji o odmowie dokonania czynności – powiedziała Marzena Gawkowska, zastępca rzeczniczki warszawskiego ratusza.

Pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa pary jednopłciowej

Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej dokonał w maju. Jak podkreślał wówczas stołeczny ratusz, USC działał w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe.

– Podstawowym zadaniem polityków jest przede wszystkim zapewnienie wszystkim obywatelkom i obywatelom poczucia bezpieczeństwa i poczucia godności. Warszawa to miasto otwarte i tolerancyjne i działamy w ten sposób bardzo konsekwentnie od wielu, wielu lat – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Dzisiaj rano dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego na podstawie wyroku TSUE oraz kolejnych wyroków NSA – dodał.

Stołeczny ratusz podkreślił, że transkrypcja jest czynnością materialno-techniczną, polegającą na wiernym przepisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego. Nie przesądza ona o skutkach prawnych małżeństwa na terenie Polski. NSA w wyroku z 30 marca 2026 r. wskazał, że określenie tych skutków wymaga działań ustawodawczych lub odrębnych rozstrzygnięć sądowych.

Weto ustawy o osobie najbliższej

W zeszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. W opublikowanym na X wideo prezydent podkreślił, że jako strażnik konstytucji nie może zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa określonego w art. 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, znajdujący się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej.

– Każdy obywatel zasługuje na szacunek, bezpieczeństwo i możliwość rozwiązania praktycznych problemów życiowych. Spór dotyczy jednak zasadniczej konstrukcji praw. (...) Nie zgadzam się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają zastąpić czy podmienić instytucję małżeństwa– powiedział prezydent. Jednocześnie podkreślił, że weto nie zamyka dyskusji o problemach osób bliskich.

Ustawy dot. statusu osoby najbliższej stworzyłyby nową instytucję prawa rodzinnego, z szerokim katalogiem uprawnień odtwarzającym rdzeń małżeństwa, ale bez wynikających z niego zobowiązań – ocenił w piątek prezydent Karol Nawrocki, informując o zawetowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku.

Krytycznie decyzję Nawrockiego oceniła m.in. Katarzyna Kotula, była ministra ds. równości. W nagraniu opublikowanym na platformie X posłanka Nowej Lewicy stwierdziła, że prezydent miał szansę pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków – tymczasem złamał swoją obietnicę wyborczą, a prezydenckie hasło „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” trafiło do kosza.