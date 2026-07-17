Podpisana przez prezydenta ustawa ma usprawnić postępowania frankowe. Jak piszemy na łamach rp.pl, najważniejsza zmiana polega na tym, że samo doręczenie pozwu ma powodować skutek w postaci zawieszenia obowiązku spłacania kolejnych rat. Nie będzie już trzeba składać wniosku o zabezpieczenie. Choć wnioski te są, co do zasady, uwzględniane, to ich rozpoznawanie trwa, a ponadto są one zaskarżane do sądów apelacyjnych. Szacuje się, że nawet 70 proc. wszystkich spraw cywilnych w sądach apelacyjnych, to sprawy frankowe, do czego dochodzą jeszcze sprawy zażaleniowe dotyczące zabezpieczenia. Skutek w postaci zabezpieczenia z mocy prawa nie tylko zatamuje napływ nowych tego typu spraw, ale także spowoduje natychmiastowe odciążenie sądów apelacyjnych od konieczności rozpoznawania tych już zawisłych. Sądy apelacyjne będą mogły więc skupić się na sprawach głównych.

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Czytaj więcej Konsumenci Los tysięcy frankowiczów w rękach Karola Nawrockiego 17 lipca mija termin na decyzję prezydenta w sprawie ustawy frankowej. Bez jej podpisania nie będzie przyspieszenia rozpatrywania spraw, ale i tak...

Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku nie wejdzie w życie

Z kolei zawetowana przez prezydenta ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakładała, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem rejestrowaną w urzędzie stanu cywilnego umowę, regulującą między nimi takie sprawy jak m.in. wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej oraz kwestie pochówku. Do umowy można byłoby także załączyć aneks zawierający testamenty obu stron.

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