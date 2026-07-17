Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 16 na 17 lipca:

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Donald Trump mówi w orędziu o ingerencji Chin w wybory. Nie wszystkie amerykańskie telewizje to transmitują

CNN, ABC News i NBC zdecydowały się nie transmitować na żywo orędzia Donalda Trumpa, w którym oskarżył on Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory. Trump w odpowiedzi stwierdził, że stacje te powinny stracić koncesje i uznał je za „część spisku” wymierzonego w uczciwość wyborów w USA i sprzyjającego „radykalnej lewicy”. Orędzie transmitowały CBS, Fox News i MS Now (dawna telewizja MSNBC).

Trump ogłosił, iż odtajnia informacje poufne, które dowodzą, że Chiny nielegalnie weszły w posiadanie danych dotyczących 220 mln amerykańskich wyborców, w tym ich nazwisk, adresów i innych danych wykorzystywanych do zarejestrowania się do udziału w wyborach. Według prezydenta USA przedstawiciele amerykańskiego wywiadu celowo zatajali informacje na temat skali działań Chin.

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Jednak – jak zauważa Reuters – odtajnione dokumenty nie dowodzą, że Chiny wpłynęły na wynik wyborów prezydenckich w 2020 roku, a niektóre nie dotyczą nawet amerykańskich wyborów. Trump odtajnił m.in. dokument CIA z ubiegłego miesiąca mówiący o obawach dotyczących uczciwości wyborów w Wenezueli. „Według naszej oceny manipulowanie systemami liczenia głosów na skalę wystarczającą do wpłynięcia na wynik wyborów byłoby trudne” – czytamy w innym dokumencie. Kolejny dokument – przygotowany przez CIA – opisuje działania chińskiego wywiadu wymierzone w kampanię wyborczą Joe Bidena. Z tego dokumentu wynika, że Pekin „nie ma zamiaru obecnie potajemnie ingerować lub próbować wpłynąć na wynik wyborów”, choć jego autorzy zastrzegają, że Chiny mogą się na to zdecydować w późniejszym czasie.

Słowa Trumpa stoją też w sprzeczności z odtajnionym raportem wywiadu USA z 2021 roku, z którego wynika, że nie znaleziono żadnych przesłanek wskazujących, iż jakikolwiek aktor zewnętrzny próbował zmienić lub zmienił „jakikolwiek aspekt techniczny” prezydenckich wyborów w 2020 roku. Raport został przygotowany pod okiem Johna Ratcliffe'a, ówczesnego dyrektora Wywiadu Narodowego w administracji Donalda Trumpa, który obecnie stoi na czele CIA.

Wenezuela: Bilans ofiar trzęsień ziemi zbliża się do 5 tysięcy

Co najmniej 4930 osób zginęło w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca – ogłosił przewodniczący wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodriguez. W ciągu doby liczba potwierdzonych ofiar zwiększyła się o 100.

W wyniku kataklizmu rannych zostało ponad 16,7 tys. osób, a ponad 17 tys. osób straciło dach nad głową – wynika z bilansu zamieszczonego przez Rodrigueza na platformie Telegram.

W Wenezueli funkcjonuje obecnie 107 obozów przejściowych dla osób, które straciły dach nad głową. Przebywa w nich ponad 21 tys. mieszkańców kraju.

Istnieją obawy, że rzeczywisty bilans ofiar śmiertelnych może być wyższy. Władze nie ogłosiły listy zaginionych i nie aktualizowały ich liczby. Na jednej z nieoficjalnych stron internetowych gromadzących zgłoszenia o osobach, z którymi utracono kontakt, w rejestrze poszukiwanych znajdowało się w nocy z czwartku na piątek prawie 30 tys. nazwisk.

USA znów atakują Iran i przeprowadzają abordaż tankowca

Amerykanie szóstą noc z rzędu atakowali cele w Iranie. Informując ok. 3.45 czasu polskiego o zakończeniu ataków, Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) napisało w komunikacie, że w uderzeniach na Iran brały udział myśliwce, bezzałogowe statki powietrzne i okręty wojenne, które z wykorzystaniem amunicji precyzyjnej zaatakowały kilkadziesiąt celów wojskowych w Iranie. Zaatakowane miały zostać radary, pozycje obrony przeciwlotniczej oraz „wojskowa infrastruktura logistyczna”.

Tymczasem irańskie media informują o atakach na mosty, dworzec i lotnisko, w których zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych. Trump groził wcześniej, że USA zaczną atakować irańską infrastrukturę, jeśli Teheran nie wróci do stołu negocjacyjnego.

CENTCOM informuje też o abordażu tankowca w Zatoce Omańskiej. Żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej mieli wejść na pokład tankowca MT Wen Yao w Zatoce Omańskiej, w ramach przywróconej przez USA blokady irańskich portów. Jak przekazało w oświadczeniu dowództwo, amerykańscy marines przeprowadzili „abordaż weryfikacyjny” na pokładzie tankowca płynącego pod banderą Wysp Cooka. Do wpisu dołączono film, na którym widać żołnierzy opuszczających się po linie ze śmigłowca na pokład statku. CENTCOM nie podał żadnych dodatkowych szczegółów na temat operacji, ani dokładnych przyczyn jej przeprowadzenia.

Rosjanie zaatakowali Odessę. Są ofiary

Dwie osoby zginęły, a co najmniej osiem (w tym dwoje dzieci) zostało rannych w wieczornym ataku rakietowym Rosji na Odessę – wynika z informacji napływających z Ukrainy. W wyniku ataku w mieście doszło do pożarów – przekazał gubernator obwodu odeskiego, Ołeh Kiper. Jedna z ofiar śmiertelnych to matka, która – w czasie ataku – spacerowała w parku z dziećmi (jej dzieci przeżyły atak).

W ataku uszkodzony miał zostać piętrowy budynek mieszkalny, budynek sakralny i przedszkole.