W związku z niekontrolowanym pożarem w prowincji położonej w północno-wschodniej Hiszpanii służby ewakuowały mieszkańców kilku miejscowości – podał 16 lipca wieczorem publiczny nadawca RTVE.

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Pożar w Aragonii. Ewakuowano ponad 1 000 osób

Rząd Aragonii zdecydował o ewakuacji pięciu miejscowości w regionie Cinco Villas – ewakuacja objęła łącznie prawie 1 000 osób. W gaszeniu pożaru uczestniczy kilkuset strażaków i żołnierzy ze specjalnej jednostki ds. kryzysowych.

Regionalny minister spraw wewnętrznych Roberto Bermudez de Castro stwierdził, że silne wiatry przeszkadzają w walce z ogniem, a sytuacja jest „krytyczna”. Jak dodał, to „jeden z najpoważniejszych i najbardziej złożonych pożarów lasów”, z jakimi Aragonia miała do czynienia od lat, ze względu na wysokie temperatury, niską wilgotność i silne wiatry.

We wcześniejszym pożarze w Almerii zginęło 13 osób

To kolejny intensywny pożar w Hiszpanii w ostatnich dniach. Wcześniej, w pożarze, do którego doszło w prowincji Almeria w Andaluzji na południu kraju (strawił 7 tys. ha lasów), zginęło 13 osób. W większości byli to obcokrajowcy, Almeria jest popularnym regionem turystycznym.

W 2025 r. płomienie strawiły w Hiszpanii ponad 350 tys. ha różnych powierzchni – wynika z danych Europejskiego systemu informacji o pożarach lasów (EFFIS).

Z pożarami walczy też sąsiadująca z Hiszpanią Francja. 16 lipca prezydent Francji Emmanuel Macron, dziękując strażakom za walkę z ogniem w lesie Fontainebleau, przyznał, że we Francji po II wojnie światowej jeszcze nigdy nie dochodziło tak często do pożarów.