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Estera Flieger: Ludzie chcą dobrze mieszkać

Chcieliby Państwo żyć w hotelu? W mediach można czytać reportaże o życiu w pseudohotelach. To poważny problem – nie tylko w Warszawie. Życie mieszkańców bloków, w których rozpoczyna się taka działalność, szybko zamienia się w piekło.

Publikacja: 17.07.2026 04:30

Estera Flieger: Ludzie chcą dobrze mieszkać

Foto: PAP/DPA

Estera Flieger

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument trafił pod obrady rządu. Usunięto z niego zapisy, na których zależało wspólnotom i samorządom. Polska – inaczej niż np. Hiszpania i Grecja – póki co nie zdecydowała się na ograniczenie najmu krótkoterminowego (chodzi głównie o Airbnb). W podstawowym zakresie wdraża unijną dyrektywę (w skrócie: lokale mają być rejestrowane). Natomiast wspólnota m.in. nie będzie decydować o tym, czy w nieruchomości będą prowadzone usługi hotelarskie, a gminy nie będą mogły wprowadzać ograniczeń strefowych dla najmu krótkoterminowego. 

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