Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument trafił pod obrady rządu. Usunięto z niego zapisy, na których zależało wspólnotom i samorządom. Polska – inaczej niż np. Hiszpania i Grecja – póki co nie zdecydowała się na ograniczenie najmu krótkoterminowego (chodzi głównie o Airbnb). W podstawowym zakresie wdraża unijną dyrektywę (w skrócie: lokale mają być rejestrowane). Natomiast wspólnota m.in. nie będzie decydować o tym, czy w nieruchomości będą prowadzone usługi hotelarskie, a gminy nie będą mogły wprowadzać ograniczeń strefowych dla najmu krótkoterminowego.