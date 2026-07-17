W operację zaangażowana będzie komenda policji w Budapeszcie, policyjne oddziały szybkiego reagowania oraz straż obywatelska (węg. Polgárőrség). Decyzja jest odpowiedzią na sygnały od mieszkańców i burmistrzów dzielnic dotyczące pogorszenia się stanu bezpieczeństwa w stolicy w ostatnim czasie.

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Policja w okolicach popularnych lokali rozrywkowych w Budapeszcie

Podczas konferencji prasowej Magyar poinformował, że główne obszary objęte operacją to okolice popularnych lokali rozrywkowych w centrum miasta oraz rejon stacji kolejowej Rákosrendező. Lokalizacje te wytypowano na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa i zgłoszeń mieszkańców.

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Magyar dodał, że wiele problemów dotyczących bezpieczeństwa na wspomnianych obszarach nie wynika wyłącznie z kwestii związanych z egzekwowaniem prawa, lecz wiąże się również z bezdomnością, uzależnieniami, brakiem opieki psychiatrycznej i innymi problemami społecznymi. Z tego powodu w działania zaangażowane zostaną także służby społeczne i medyczne.

Nowe formy wsparcia dla osób zmagających się z uzależnieniami w Budapeszcie

Również burmistrz Budapesztu Gergely Karácsony zapowiedział zacieśnienie współpracy między władzami oraz uruchomienie nowych form wsparcia dla osób zmagających się z uzależnieniami. Karácsony przedstawił trzyetapowy plan, którego celem jest rozwiązanie zarówno bieżących problemów związanych z bezpieczeństwem, jak i walka z ich przyczynami.

Propozycje burmistrza obejmują: zwiększenie liczby funkcjonariuszy policji patrolujących przestrzenie publiczne, powołanie nowej grupy roboczej ds. koordynacji działań w przestrzeni publicznej, skupiającej przedstawicieli władz dzielnicowych, agencji państwowych, policji, służby zdrowia oraz pomocy społecznej oraz uruchomienie specjalistycznego programu wsparcia terenowego dla osób uzależnionych od narkotyków, realizowanego we współpracy z rządowymi resortami zdrowia i spraw społecznych.