Trump napisał w serwisie Truth Social: „Iran pozwolił amerykańskiej obywatelce, która została niesłusznie aresztowana w grudniu 2024 r. pod rządami Śpiącego Joe Bidena na opuszczenie kraju”. Dodał, że kobieta jest już poza Iranem i jest w dobrym stanie. Zapewnił też, że „Stany Zjednoczone Ameryki doceniają ten gest dobrej woli Iranu”.

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Teheran przekazał jednak, że nikt pasujący do podanej przez Trumpa informacji ani też w ogóle nikt ze Stanów Zjednoczonych nie został uwolniony z irańskich więzień, nie doszło też do wymiany więźniów z USA.

Trump nie podał informacji o tożsamości kobiety i okolicznościach jej zatrzymania. Prezydent był wielokrotnie wcześniej pytany o los Amerykanów przetrzymywanych przez Iran. Zapewniał, że poruszy ten temat w negocjacjach z Irańczykami. Według radia NPR, w kwietniu 2026 r. w irańskich więzieniach było co najmniej sześciu obywateli USA uznanych za niesłusznie przetrzymywanych.