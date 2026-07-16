Kwestia ta wynikła w sprawie o podział majątku wspólnego. Była żona, niezadowolona z tego podziału dokonanego przez sądy niższych instancji, złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Domagała się w niej uwzględnienia przy podziale tego, że podczas letniego sezonu na Mazurach z powodu rzekomo celowych zaniedbań jej męża nie uzyskali oni dochodów, jak w poprzednich sezonach. W efekcie te utracone dochody z działalności zarobkowej nie weszły do ich majątku wspólnego, zatem te straty sąd winien doliczyć przy jego podziale.

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Podział majątku a zdrada żony. Orzeczenie SN

Postępowanie dowodowe doprowadziło niższe instancje do przekonania, że kobieta nie wykazała, aby działalność (prowadzenie sklepiku i baru) nie przyniosła dochodów, jak w poprzednich latach z przyczyn zawinionych przez męża, wynikających z jego celowych działań. Sąd okręgowy podkreślił, że do gwałtownego zakończenia związku małżeńskiego stron i utraty zainteresowania przez męża działalnością i pomnażaniem majątku przyczyniło się wykrycie wielokrotnej zdrady małżeńskiej żony. Problemy z tym związane, zważywszy na specyfikę działalności gospodarczej, wpłynęły na jej ograniczenie przez obojga małżonków i możliwość efektywnego zarządzania majątkiem wspólnym. Nie zaistniała więc sytuacja, by mężczyzna celowo doprowadził do nieuzyskania przychodów z tej działalności gospodarczej.

Zasady dzielenia majątku byłych małżonków

Sąd Najwyższy podzielił to stanowisko, wyjaśniając, że w świetle kodeksu rodzinnego w ramach postępowania działowego majątku wspólnego rozliczeniu podlega całość stosunków majątkowych między małżonkami według stanu na dzień ustania wspólności (zwykle rozwodu). Natomiast przedmiotem podziału jest stan czynny masy majątkowej w czasie orzekania o podziale (co często ma miejsce później), a więc tylko aktywa.

Sąd nie uwzględnia przy podziale majątku wspólnego składników majątku, które po dniu ustania wspólności, a przed dniem podziału, zostały zbyte, utracone, zniszczone lub zużyte przez oboje małżonków lub jednego z nich. Na wniosek zainteresowanych uwzględnia się rachunkowo ich wartość, jeśli z ustaleń sądu wynika, że zostały zbyte lub zużyte bezpodstawnie, roztrwonione lub umyślnie zniszczone. Każdy bowiem z małżonków może żądać rozliczenia z tytułu nieuzasadnionego zbycia i roztrwonienia przez drugiego małżonka składników majątku wspólnego.

Odszkodowanie, powstałe straty, utracone korzyści

Roszczenie takie ma charakter odszkodowawczy i swą ogólną podstawę ma w art. 415 kodeksu cywilnego, może zatem obejmować nie tylko powstałą stratę, ale i utracone korzyści, które weszłyby do majątku wspólnego. Rozliczenie tej straty przeprowadza się m.in. tak, że dolicza się ją do wartości majątku wspólnego, a następnie zalicza na udział małżonka, który dopuścił się tej straty (czyli jakby ją dostał).

W tych zaś przypadkach, w których, jak w tej sprawie, nie wykazano zawinionego działania małżonka na szkodę majątku wspólnego lub celowego ukrycia uzyskanych przychodów, za podstawę rozliczenia pożytków (przychodów) nie można przyjąć tych potencjalnie możliwych do uzyskania, lecz jedynie realnie uzyskane – wskazała w konkluzji sędzia Monika Koba.

Sygnatura akt: I CSK 101/25