Oskarżony Łukasz Żak na sali rozpraw Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
W Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście sędzia Maciej Mitera ogłosił wyrok dla Łukasza Żaka i pięciu innych osób oskarżonych w sprawie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Doszło do niego 15 września 2024 r. Volkswagen Arteon, którym kierował Żak, zderzył się Fordem. Zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona, która prowadziła samochód oraz ośmioletnia dziewczynka i czteroletni chłopiec, zostali ranni.
Proces ruszył w czerwcu 2025 r. Oprócz Łukasza Żaka na ławie oskarżonych zasiadło jego sześciu kolegów. Sprawa jednego z nich, Kacpra D., została wyłączona do odrębnego procesu. Jeden z biegłych zeznał, że bezpośrednio przed wypadkiem Volkswagen Arteon jechał z prędkością 227 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Ford, w którego uderzył, miał na liczniku około 78 km/h.
Czytaj więcej
Przed Sądem Rejonowym Warszawa-Śródmieście zakończył się w poniedziałek proces Łukasza Żaka i pięciu innych osób oskarżonych w sprawie śmiertelnego...
Czytaj więcej
Oskarżony o spowodowanie po pijanemu tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej Łukasz Żak wkrótce usłyszy wyrok. Jednak niedługo znów stanie prz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas