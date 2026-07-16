W Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście sędzia Maciej Mitera ogłosił wyrok dla Łukasza Żaka i pięciu innych osób oskarżonych w sprawie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Doszło do niego 15 września 2024 r. Volkswagen Arteon, którym kierował Żak, zderzył się Fordem. Zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona, która prowadziła samochód oraz ośmioletnia dziewczynka i czteroletni chłopiec, zostali ranni. 

Proces ruszył w czerwcu 2025 r. Oprócz Łukasza Żaka na ławie oskarżonych zasiadło jego sześciu kolegów. Sprawa jednego z nich, Kacpra D., została wyłączona do odrębnego procesu. Jeden z biegłych zeznał, że bezpośrednio przed wypadkiem Volkswagen Arteon jechał z prędkością 227 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Ford, w którego uderzył, miał na liczniku około 78 km/h.

Czytaj więcej

Oskarżony Łukasz Żak (sąd zgodził się na upublicznienie jego wizerunku i nazwiska) na sali rozpraw S
Prawo karne
Łukasz Żak czeka już tylko na wyrok. Prokurator zażądał 20 lat więzienia

Czytaj więcej

Oskarżony ws. wypadku na Trasie Łazienkowskiej Łukasz Żak (P) na sali rozpraw Sądu Rejonowego dla Wa
Prawo karne
Łukasz Żak czeka na wyrok i proces w innej sprawie