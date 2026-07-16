W Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście sędzia Maciej Mitera ogłosił wyrok dla Łukasza Żaka i pięciu innych osób oskarżonych w sprawie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Doszło do niego 15 września 2024 r. Volkswagen Arteon, którym kierował Żak, zderzył się Fordem. Zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona, która prowadziła samochód oraz ośmioletnia dziewczynka i czteroletni chłopiec, zostali ranni.

Reklama Reklama

Proces ruszył w czerwcu 2025 r. Oprócz Łukasza Żaka na ławie oskarżonych zasiadło jego sześciu kolegów. Sprawa jednego z nich, Kacpra D., została wyłączona do odrębnego procesu. Jeden z biegłych zeznał, że bezpośrednio przed wypadkiem Volkswagen Arteon jechał z prędkością 227 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Ford, w którego uderzył, miał na liczniku około 78 km/h.