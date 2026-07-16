Domański poinformował podczas konferencji, że do tej pory audytem dotyczącym gospodarowania środkami publicznymi w latach 2020–2023 objęto 167 podmiotów. Jak wymienił, były to między innymi ministerstwa, fundacje i stowarzyszenia.

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– Rozpoczęto 177 audytów, z których 135 już się zakończyło. Łączna kwota stwierdzonych nieprawidłowości wynosi 120 mld zł, czyli około 3 proc. naszego PKB – powiedział Domański.

Minister wskazał, że w związku z wynikami audytów złożono do prokuratury 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

– Prokuratura wszczęła 200 postępowań. Łączna wartość spraw objętych zawiadomieniami skierowanymi do prokuratury wynosi 106 mld zł – przekazał szef Ministerstwa Finansów.