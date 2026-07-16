Przemawiając przed głosowaniem do deputowanych, Korecki powiedział, że priorytetami jego działań będą obrona Ukrainy, stabilność gospodarcza oraz integracja kraju z Unią Europejską.

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Serhij Korecki zastąpił Julię Swyrydenko. Jak uzasadniał to Wołodymyr Zełenski?

48-letni Korecki zastąpił na stanowisku premiera Julię Swyrydenko, której dymisję Zełenski zapowiedział 12 lipca. Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. 13 lipca parlament przyjął dymisję Swyrydenko.

Zełenski powiedział w środę, że Korecki jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera. - Jeśli wchodzimy w okres zimowy, musimy być do niego przygotowani. Przygotowujemy się od dawna, ale priorytety są jasne – przygotowanie do zimy. Dlatego Serhij Korecki, po wszystkich konsultacjach, jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy – oświadczył prezydent.

Kim jest nowy premier Ukrainy Serhij Korecki?

Korecki został szefem Ukrnafty w listopadzie 2022 r., po przejęciu przez państwo aktywów energetycznych oligarchy Ihora Kołomojskiego. Według informacji magazynu „Forbes” kandydaturę Koreckiego na stanowisko szefa Ukrnafty zatwierdził Zełenski. Wymóg Zełenskiego wobec kandydata brzmiał wówczas: „normalna osoba z rynku, menedżer najwyższego szczebla, który nie będzie kraść”.

14 maja 2025 r. Korecki objął stanowisko prezesa państwowej grupy energetycznej Naftohaz.

Naftohaz to koncern, który można porównać do polskiego Orlenu. Spółka zajmuje się szerokim zakresem działalności naftowo-gazowej: poszukiwaniem i wydobyciem gazu oraz ropy, ich magazynowaniem, przetwarzaniem, handlem i dostarczaniem odbiorcom. Naftohaz zarządza także częścią ukraińskiej infrastruktury gazowej i podziemnych magazynów gazu.