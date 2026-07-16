Izba Reprezentantów odrzuciła poprawkę przewidującą skreślenie z projektu ustawy o wydatkach zagranicznych całej pomocy dla Izraela, obejmującej 3,3 mld dolarów wsparcia wojskowego i humanitarnego. Za jej odrzuceniem głosowało 314 kongresmenów, przeciw było 104, a 10 wstrzymało się od głosu. Jak podkreślił „New York Times”, wśród Demokratów 103 poparło wstrzymanie pomocy, 98 było przeciw, a 10 wybrało opcję „obecny”, nie zajmując stanowiska (polski odpowiednik takiego głosowania to wstrzymanie się od głosu– red.).

Reklama Reklama

Politycy Partii Demokratycznej przyznają, że protestują przeciwko polityce Izraela wobec Strefy Gazy

Wielu demokratycznych kongresmenów podkreślało, że głosowało za poprawką nie z powodu sprzeciwu wobec pomocy humanitarnej, lecz aby zaprotestować przeciwko polityce izraelskiego rządu w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i w Libanie. Szef frakcji postępowej Greg Casar oświadczył, że „Amerykanie domagają się zakończenia finansowania izraelskiej armii z pieniędzy podatników”.

Lider Demokratów w Izbie Hakeem Jeffries głosował przeciw, ale jednocześnie po raz pierwszy wezwał do „gruntownego resetu” relacji USA z Izraelem i zasugerował uzależnienie przyszłej pomocy wojskowej od przestrzegania praw Palestyńczyków. Była przewodnicząca Izby Nancy Pelosi poparła poprawkę „ze względu na sygnał, jaki wysyła”, choć nazwała ją „niefortunnym wyborem”.

Nastroje w USA się zmieniają. 74 proc. wyborców Partii Demokratycznej nie chce dalszego wspierania Izraela

Jeremy Ben-Ami, prezes organizacji J Street – centrolewicowego proizraelskiego lobby opowiadającego się za rozwiązaniem dwupaństwowym – ocenił, że kongresmeni próbują odnaleźć się w nowej sytuacji politycznej.

– Czasy zasady: Izrael, niezależnie od tego, co robi, jako głównego nurtu amerykańskiej polityki, dobiegły końca. Definiujemy nową normalność – powiedział.

Zmianę nastrojów potwierdza cytowany przez nowojorską gazetę majowy sondaż New York Times/Siena College. Wynika z niego, że 74 proc. wyborców Partii Demokratycznej sprzeciwia się dalszemu przekazywaniu Izraelowi pomocy gospodarczej i wojskowej. Takie stanowisko dominuje we wszystkich grupach wiekowych.