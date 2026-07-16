Hakeem Jeffries wezwał do „gruntownego resetu” relacji USA z Izraelem i zasugerował uzależnienie przyszłej pomocy wojskowej od przestrzegania praw Palestyńczyków
Izba Reprezentantów odrzuciła poprawkę przewidującą skreślenie z projektu ustawy o wydatkach zagranicznych całej pomocy dla Izraela, obejmującej 3,3 mld dolarów wsparcia wojskowego i humanitarnego. Za jej odrzuceniem głosowało 314 kongresmenów, przeciw było 104, a 10 wstrzymało się od głosu. Jak podkreślił „New York Times”, wśród Demokratów 103 poparło wstrzymanie pomocy, 98 było przeciw, a 10 wybrało opcję „obecny”, nie zajmując stanowiska (polski odpowiednik takiego głosowania to wstrzymanie się od głosu– red.).
Wielu demokratycznych kongresmenów podkreślało, że głosowało za poprawką nie z powodu sprzeciwu wobec pomocy humanitarnej, lecz aby zaprotestować przeciwko polityce izraelskiego rządu w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i w Libanie. Szef frakcji postępowej Greg Casar oświadczył, że „Amerykanie domagają się zakończenia finansowania izraelskiej armii z pieniędzy podatników”.
Lider Demokratów w Izbie Hakeem Jeffries głosował przeciw, ale jednocześnie po raz pierwszy wezwał do „gruntownego resetu” relacji USA z Izraelem i zasugerował uzależnienie przyszłej pomocy wojskowej od przestrzegania praw Palestyńczyków. Była przewodnicząca Izby Nancy Pelosi poparła poprawkę „ze względu na sygnał, jaki wysyła”, choć nazwała ją „niefortunnym wyborem”.
Jeremy Ben-Ami, prezes organizacji J Street – centrolewicowego proizraelskiego lobby opowiadającego się za rozwiązaniem dwupaństwowym – ocenił, że kongresmeni próbują odnaleźć się w nowej sytuacji politycznej.
– Czasy zasady: Izrael, niezależnie od tego, co robi, jako głównego nurtu amerykańskiej polityki, dobiegły końca. Definiujemy nową normalność – powiedział.
Zmianę nastrojów potwierdza cytowany przez nowojorską gazetę majowy sondaż New York Times/Siena College. Wynika z niego, że 74 proc. wyborców Partii Demokratycznej sprzeciwia się dalszemu przekazywaniu Izraelowi pomocy gospodarczej i wojskowej. Takie stanowisko dominuje we wszystkich grupach wiekowych.
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