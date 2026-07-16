Najwięcej antyrządowych protestów odbywa się w Hawanie
W dokumencie sprecyzowano, że w porównaniu do marca 2026 r., uznawanego dotychczas za rekordowy miesiąc, mieszkańcy wyspy zorganizowali w czerwcu o 20 manifestacji więcej.
Autorzy raportu zaznaczyli, że liczba antyrządowych protestów rośnie na Kubie wraz z coraz powszechniejszymi niedoborami energii elektrycznej, które powodują w konsekwencji także wielogodzinne przerwy w dostawach wody pitnej. Uczestnicy demonstracji, jak odnotowano w raporcie, manifestują też swoje niezadowolenie z powodu braku żywności i leków.
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„W czerwcu epicentrum protestów była Hawana, gdzie odbyło się 176 demonstracji (…), w tym marszów z peryferii miasta do jego centrum” – napisano w raporcie Cubalex.
Władze organizacji wskazały na wciąż wysoką, utrzymującą się na poziomie ponad 300 przypadków, miesięczną liczbę działań kubańskich służb bezpieczeństwa przeciwko obywatelom krytycznie nastawionym wobec reżimu.
Zgodnie z raportem najliczniejszymi formami represji kubańskich władz wobec oponentów były w czerwcu policyjne zatrzymania oraz rozmaite formy zastraszania. Doświadczyły ich łącznie 254 osoby.
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