AFP zauważyła, że do awarii o takiej skali doszło trzeci raz w ostatnim półroczu, a od 2024 roku - ósmy raz.

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Amerykańskie embargo uderzyło w dostawy ropy

W styczniu USA objęły wyspę embargiem na import ropy z Wenezueli i zagroziły innym możliwym dostawcom surowca. Jak podała AFP, od stycznia USA pozwoliły na jeden transport 100 tys. ton ropy z Rosji dla Kuby.

Na Kubie za produkcję prądu odpowiada siedem elektrowni, które są w bardzo złym stanie technicznym. Niektóre działają od ponad 40 lat, dlatego często dochodzi w nich do awarii i przerw w pracy spowodowanych remontami. Rząd stara się uniezależnić od dostaw ropy, tworząc farmy fotowoltaiczne przy wsparciu m.in. Chin.