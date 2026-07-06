Awaria krajowego systemu energetycznego, Kuba bez prądu
AFP zauważyła, że do awarii o takiej skali doszło trzeci raz w ostatnim półroczu, a od 2024 roku - ósmy raz.
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W poniedziałek doszło do wielkie awarii krajowej sieci energetycznej na Kubie w wyniku czego ok. 10 mln mieszkańców wyspy zostało pozbawionych dost...
W styczniu USA objęły wyspę embargiem na import ropy z Wenezueli i zagroziły innym możliwym dostawcom surowca. Jak podała AFP, od stycznia USA pozwoliły na jeden transport 100 tys. ton ropy z Rosji dla Kuby.
Na Kubie za produkcję prądu odpowiada siedem elektrowni, które są w bardzo złym stanie technicznym. Niektóre działają od ponad 40 lat, dlatego często dochodzi w nich do awarii i przerw w pracy spowodowanych remontami. Rząd stara się uniezależnić od dostaw ropy, tworząc farmy fotowoltaiczne przy wsparciu m.in. Chin.
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