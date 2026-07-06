Centrum logistyczne Amazon w Dobromierzu będzie działać w czterokondygnacyjnym obiekcie o powierzchni ponad 200 tys. mkw. Będzie pierwszym na Dolnym Śląsku i czwartym w Polsce w pełni zrobotyzowanym centrum Amazon wyposażonym w system Amazon Robotics. Pracownicy przy bardziej wymagających zadaniach, takich jak kompletowanie i wysyłka zamówień, będą tu wspierani przez inteligentne systemy zarządzania procesami oraz ponad 5 tys. robotów. Te ostatnie zajmą się m.in. transportem regałów i sortowaniem produktów.

– Nowe centrum w Dobromierzu od początku było projektowane tak, aby technologia realnie wspierała naszych pracowników w codziennej pracy. Inteligentne systemy zarządzania procesami i ponad 5 tys. robotów będą pomagać przy bardziej wymagających zadaniach, usprawniając kompletowanie oraz wysyłkę zamówień. Dzięki temu praca stanie się wygodniejsza i bezpieczniejsza – wyjaśnił Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej, cytowany przez „Gazetę Wyborczą”.

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Praca w nowym centrum logistycznym Amazon w Dobromierzu

Nowe centrum logistyczne Amazon ma w pierwszym roku swojej działalności zapewnić ponad 1000 stałych miejsc pracy. Zatrudnienie znajdą tu operatorzy stacji kompletacji, przyjęcia i wysyłki, a także technicy i inżynierowie odpowiedzialni za utrzymanie robotów i systemów IT, kierownicy operacyjni oraz specjaliści HR, BHP i administracji. 

Trwa już rekrutacja na stanowiska pracowników magazynowych. Jak wynika z ogłoszenia, maksymalna stawka godzinowa wynosi tu 36,22 zł/godz. brutto. Firma oferuje umowę o pracę oraz szereg benefitów, w tym m.in. prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, ciepłe posiłki za 1 zł oraz kartę Multisport.

– To projekt, który przyniesie setki nowych miejsc pracy, pobudzi rozwój lokalnych przedsiębiorstw i umocni pozycję Dolnego Śląska jako kluczowego centrum nowoczesnej logistyki i zaawansowanych technologii w Europie – powiedział cytowany przez „Gazetę Wyborczą” Krzysztof Hołub, wiceprezes WSSE „INVEST-PARK”, na terenie którego powstanie nowe centrum logistyczne.

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Nowe centrum logistyczne Amazon na Dolnym Śląsku. Te czynniki zadecydowały o wyborze Dobromierza

O wyborze Dobromierza w powiecie świdnickim na kolejną siedzibę centrum logistycznego Amazon zadecydowało, jak podkreśla firma, kilka czynników. Przede wszystkim dostęp do pracowników oraz dogodne położenie i dobra infrastruktura drogowa, która umożliwi szybki dojazd do nowego centrum.

– Nowe centrum w Dobromierzu to dla naszej gminy i całego subregionu wyjątkowa szansa na stabilne zatrudnienie i dalszy rozwój. Cieszymy się, że Amazon wybrał właśnie to miejsce – podkreślił Jerzy Ulbin, wójt Gminy Dobromierz, cytowany przez „Gazetę Wyborczą”.

Amazon działa w naszym kraju od 2014 r. i do tej pory zainwestował ponad 45 mld zł. Na lata 2026-2028 zapowiedział kolejne 23 mld zł inwestycji. 