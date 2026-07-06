Pożyczka z programu SAFE może przynieść Polsce wielomiliardowe oszczędności wobec finansowania rynkowego – wynika z analizy Ministerstwa Finansów. Resort szacuje, że korzyści mogą sięgnąć nawet 67 mld zł.

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„W Ministerstwie Finansów została przeprowadzona analiza ekonomiczna oczekiwanych oszczędności z pożyczki SAFE w stosunku do finansowania rynkowego w euro, o odpowiadających terminach zapadalności, odpowiednio dla hipotetycznej emisji Skarbu Państwa oraz długu BGK. Z analizy wynika, że wykorzystanie pożyczki z SAFE jest finansowo znacząco korzystniejsze zarówno w porównaniu z rynkowym kosztem finansowania Skarbu Państwa, jak i Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych” – napisał resort w odpowiedzi na interpelację poselską.

Pożyczka SAFE tańsza od rynku

Ministerstwo dodało, że przy przyjętych założeniach „oczekiwane łączne oszczędności w całym horyzoncie obsługi pożyczek oszacowano na ok. 36 mld zł względem Skarbu Państwa i ok. 67 mld zł względem BGK”.

Resort finansów poinformował też, że oprocentowanie transz pożyczek z SAFE będzie znane po zakończeniu danego okresu odsetkowego i będzie uzależnione od przyszłych warunków rynkowych, na jakich Komisja Europejska będzie pozyskiwała finansowanie.

„Jednak co do zasady koszty zaciągania zobowiązań przez KE na finansowanie SAFE powinny być dla Polski istotnie niższe niż rynkowe koszty samodzielnej emisji długu na rynkach finansowych, z uwagi na wyższą wiarygodność kredytową UE niż Polski oraz większą płynność emisji obligacji UE denominowanych w euro niż polskich obligacji w euro” – podkreślił resort.

Ministerstwo dodało, że KE przekazuje państwu członkowskiemu informację o wysokości kosztów finansowania, kosztów administracyjnych oraz kosztów zarządzania płynnością nie później niż 20 dni roboczych przed terminem płatności.

„Pierwsza spłata odsetek nastąpi rok po wypłacie, a ostatnia po 45 latach od ostatniej wypłaconej transzy” – wskazało Ministerstwo Finansów.

Polska wykorzystuje środki SAFE

9 czerwca wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Polska przechodzi do drugiej fazy realizacji programu SAFE, czyli do wspólnych zakupów z innymi państwami UE w polskim przemyśle zbrojeniowym. Dodał, że w ramach tej fazy Polska będzie też kupować od innych państw sprzęt, którego nie może nabyć w kraju, np. samoloty do tankowania w powietrzu.

Pod koniec maja sfinalizowano pierwszy etap programu, w którym państwa podpisywały kontrakty z SAFE w ramach tzw. single procurement, czyli wyłącznie na potrzeby własnych sił zbrojnych. Polska podpisała w tym etapie umowy na sprzęt wojskowy o wartości ok. 120 mld zł, czyli wykorzystujące większość z ponad 180 mld zł środków SAFE.

Część z nich to umowy na nowy sprzęt, a część – refinansowanie kontraktów zawartych już wcześniej. Pozwala to uwolnić środki MON i przeznaczyć je np. na potrzeby innych służb. Warunkiem finansowania z SAFE jest m.in. dostawa zakontraktowanego sprzętu do końca 2030 roku.

Również pod koniec maja na konta BGK trafiło ok. 6,6 mld euro zaliczki dla Polski z programu SAFE, a kolejne płatności z Brukseli mają być realizowane w miarę stopniowego wdrażania polskiego planu zakupów wojskowych.

Program SAFE przewiduje ok. 43,7 mld euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność, przede wszystkim na sprzęt dla Wojska Polskiego. Część kwoty, ok. 17 mld zł, która pierwotnie miała zostać przekazana na potrzeby służb podległych MSWiA, ma trafić do nich ze środków MON uwolnionych dzięki kontraktom finansowanym z SAFE.