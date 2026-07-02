Z tego artykułu dowiesz się: Kogo powołano do nowego zarządu PwC CEE.

Kto pokieruje całym regionalnym zarządem.

Jakie są cele PwC w Polsce i regionie.

Kto jest nowym prezesem firmy w Polsce.

Mariusz Chudy, Małgorzata Górna, Sławek Krempa, Piotr Nogajczyk i Jan Tokarski z początkiem lipca objęli stanowiska członków zarządu PwC Europy Środkowo-Wschodniej. Zarządem pokieruje Agnieszka Gajewska.

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– Mamy ambitnych, przedsiębiorczych ludzi w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, znajomość technologii i realną szansę na przemodelowanie naszego biznesu, by jeszcze lepiej wspierać naszych klientów w budowaniu długoterminowej wartości. Jestem przekonana, że doświadczenie i zaangażowanie polskich liderów w nowym zarządzie regionalnym pozwoli na osiągnięcie naszych ambitnych celów i na lepszą współpracę w regionie – komentuje Agnieszka Gajewska.

Kim są nowi członkowie zarządu PwC CEE

PwC Central and Eastern Europe to część sieci PwC, składająca się ze spółek w 27 krajach, w tym m.in. Polsce, Czechach, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Zatrudnia ponad 13 tysięcy ekspertów, w tym kilka tysięcy zajmujących się wyłącznie wsparciem w zakresie technologii.

Mariusz Chudy, który objął funkcję CEE advisory leader, ma ponad 20 lat doświadczenia w technologii i doradztwie biznesowym. Zbudował najszybciej rozwijającą się praktykę doradztwa technologicznego PwC w regionie CEE.

Z kolei Małgorzata Górna obejmuje funkcję CEE chief transformation officer. Będzie odpowiadać za projekty związane z transformacją w regionie. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w audycie i doradztwie. W 2021 r. została partnerką PwC. Wcześniej kierowała obszarem ludzi i transformacji w dziale audytu w Polsce.

Sławek Krempa zostaje CEE chief risk officer, odpowiadając za zarządzanie ryzykiem i jakością w całym regionie. Ma 26-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Specjalizował się w doradztwie transakcyjnym oraz w zakresie restrukturyzacji. Pełnił też funkcje lidera zarządzania wiedzą i jakością oraz partnera odpowiedzialnego za ryzyko w zakresie doradztwa podatkowo-prawnego w Polsce i CEE.

Z kolei Jan Tokarski obejmuje funkcję lidera CEE Tax, Legal & People Services, odpowiadając za połączenie kompetencji doradztwa podatkowego, prawnego i HR w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Z PwC jest związany od ponad 20 lat. Pełnił regionalne funkcje kierownicze, w tym był szefem działu podatkowo-prawnego w PwC Czechy.

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Roszady kadrowe

W skład nowego zarządu regionalnego CEE wchodzą także m.in.: Jiří Zouhar, Francesca Postolache, Anda Rojanschi, Karsten Hegel, Peter Durojaiye oraz Vojtěch Till.

Natomiast w składzie ustępującego zarządu są: Adam Krasoń, Tamara Macasovic, Paul Gleeson, Michał Mastalerz, Martin Gallovic, Jan Wacławek i Mariusz Śpiewak.

Grupa PwC liczy 370 000 osób w 149 krajach. W Polsce ma biura w 7 miastach oraz financial crime unit w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, dwa centra usług wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział IT services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 7000 osób, w tym niemal 2000 w zespołach technologicznych. Pracami zarządu PwC w Polsce od 1 lipca kieruje Przemek Paprotny.

– Polska ma szansę odegrać większą rolę w finansowaniu strategicznych inwestycji w regionie. Ale strategiczne decyzje muszą zapaść teraz. Przez ostatnie dwie dekady uczestniczyłem w jednym z najciekawszych od strony biznesowej okresów transformacji gospodarczej w dziejach Polski. Jestem przekonany, że wraz z postępem technologicznym i dalszym rozwojem gospodarki dużą rolę do odegrania mają firmy usług profesjonalnych oferujące audyt, doradztwo prawno-podatkowe i biznesowe. Mój cel to dalsze wzmacnianie pozycji PwC w Polsce – mówił w niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą” Paprotny.