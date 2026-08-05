„Rosja musi zapłacić za zniszczenia, które wyrządziła. I wykorzystujemy środki otrzymane z zamrożonych rosyjskich aktywów, aby zapewnić spełnienie tego wymogu. Przekazujemy Ukrainie kolejne 1,4 mld euro. Pomoże to nadal walczyć z nielegalną wojną wywołaną przez Rosję i zaspokoić pilne potrzeby wojskowe i obronne Ukrainy” – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, cytowana w oświadczeniu KE.

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Na co pójdą pieniądze z nadzwyczajnych zysków Banku Rosji

To już piąta taka transza. Poprzednia wpłynęła na konto w Kijowie w marcu 2026 r. Od momentu zamrożenia przez UE rosyjskie aktywa przyniosły łącznie 8 mld euro zysków nadzwyczajnych. Środki te pochodzą z zamrożonych na terenie Wspólnoty aktywów Banku Rosji. Chociaż same aktywa pozostają nietknięte, odsetki od salda środków pieniężnych nie należą do Rosji. Rada UE zdecydowała, że zysk netto powinien zostać wykorzystany na pomoc dla Kijowa.

Z tego 95 proc. zostanie przeznaczone na wsparcie Ukrainy za pośrednictwem ULCM – Mechanizm Współpracy Pożyczki Ukrainie (Ukraine Loan Cooperation Mechanism), a 5 proc. – za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Pokoju (EPF).

Najnowsze transfery dla Ukrainy

Premier Ukrainy Serhij Koreckyj zaznaczył, że otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na wzmocnienie obrony i wzmocnienie stabilności Ukrainy. „Odpowiedzią na rosyjski terror powinno być wzmocnienie Ukrainy. Rosja musi zapłacić za każde nowe przestępstwo” – napisał Koreckyj.

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Jak przypomina agencja UNIAN, 30 czerwca Ukraina otrzymała 3,8 mld euro z Komisji Europejskiej. To pieniądze przeznaczone na finansowanie priorytetowych potrzeb obronnych – produkcję ukraińskich dronów, wzmocnienie potencjału przemysłu zbrojeniowego i zapewnienie pilnych dostaw na potrzeby frontu.

Z kolei 25 czerwca Ukraina otrzymała z Brukseli pierwszą transzę w wysokości 3,2 mld euro z kredytu na łączną kwotę 90 mld euro. Środki, które wpłynęły do budżetu państwa, zostaną przeznaczone na wzmocnienie zdolności obronnych i stabilności społecznej Ukrainy.