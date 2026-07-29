Amerykańskie stopy zamrożone. Część Fed domagała się podwyżki
Decyzja nie zapadła jednomyślnie. Trzech z 12 członków Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) opowiedziało się za podwyżką stóp procentowych ze względu na obawy dotyczące utrzymującej się inflacji – podała stacja CNBC.
Po zakończeniu dwudniowego posiedzenia FOMC poinformował w komunikacie, że „aktywność gospodarcza rozwija się w solidnym tempie, mimo utrzymującej się podwyższonej niepewności, wynikającej częściowo z konfliktu na Bliskim Wschodzie”.
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Komitet uznał również, że „wzrost produktywności oraz inwestycji kapitałowych jest silny”. Dodano, że przyrost zatrudnienia odpowiada liczbie osób wchodzących na rynek pracy, a stopa bezrobocia zmieniła się jedynie nieznacznie.
„Inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie w stosunku do wynoszącego 2 proc. celu Komitetu, co częściowo odzwierciedla szoki podażowe, które doprowadziły do wzrostu cen w niektórych sektorach gospodarki, w tym w sektorze energetycznym” – dodano. Zapewniono także, że Komitet jest zdeterminowany, aby przywrócić stabilność cen.
– Słyszeliście to już wcześniej, ale doprowadzimy do przywrócenia stabilności cen – oświadczył podczas konferencji prasowej nowy prezes Fed Kevin Warsh.
– Rozpoczęliśmy nowy rozdział i rozumiemy, że po ponad pięciu latach inflacji utrzymującej się powyżej celu nie da się tego naprawić w ciągu dziewięciu tygodni ani dzięki jednemu miesiącowi niewielkich spadków cen – powiedział Warsh, którego na stanowisko prezesa Rezerwy Federalnej nominował prezydent Donald Trump.
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Pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie było zgodne z oczekiwaniami rynków. Część ekspertów wskazywała jednak na około 33-procentowe prawdopodobieństwo, że Fed zdecyduje się na podwyżkę o ćwierć punktu procentowego.
– Na obecnym etapie uważam, że należy oczekiwać, iż FOMC podniesie we wrześniu stopy procentowe o 25 punktów bazowych, chyba że dane z rynku pracy gwałtownie się pogorszą lub inflacja bazowa spadnie do poziomu zbliżonego do 2 proc. w ujęciu rocznym. Nie spodziewam się jednak takiego wyniku ani w odczycie za lipiec, ani za sierpień, które zostaną opublikowane przed wrześniowym posiedzeniem FOMC – powiedział agencji Reutera Omair Sharif, założyciel i prezes firmy prognostycznej Inflation Insights.
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W poniedziałek prezydent Donald Trump ponownie opowiedział się za obniżeniem stóp procentowych i ocenił, że w Stanach Zjednoczonych powinny obowiązywać najniższe stopy na świecie. Trump powiedział, że Warsh „jest fantastyczny, ale ma Radę Gubernatorów, a jej członkowie są bardzo polityczni”.
– On chce postępować właściwie. Wiem, co chce zrobić, ale potrzebna jest zgoda niektórych ludzi, którzy być może mają złe intencje – podkreślił prezydent.
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