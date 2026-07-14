Jak pisaliśmy jakiś czas temu w „Rzeczpospolitej”, KNF uznała, że spółka nie zapewniała ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych. To właśnie ta przesłanka stała się podstawą do cofnięcia zezwolenia. Nie oznacza to jednak, że mPay utracił płynność finansową.

Reklama Reklama

Prawnicy radzą nie zwlekać z wypłatą środków

Do końca września spółka musi rozwiązać umowy zawarte z użytkownikami usług płatniczych, agentami oraz innymi kontrahentami związanymi z tym obszarem działalności. W tym czasie posiadacze rachunków i instrumentów płatniczych powinni mieć możliwość wypłacenia pieniędzy albo przelania ich na rachunek prowadzony przez innego dostawcę. Choć mPay zapewnia, że pieniądze klientów są bezpieczne, prawnicy radzą, by nie czekać z wypłatą środków do ostatniej chwili.

Na koncie mPay mogło znajdować się maksymalnie 5 tys. zł. Te środki nie są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dlatego eksperci zalecają możliwie szybkie zlecenie ich wypłaty. Mecenas Piotr Glapiński z kancelarii Dudkowiak Putyra w wypowiedzi dla Fakt.pl ostrzega, że po 30 września odzyskanie pieniędzy może być trudniejsze i wymagać wejścia na drogę sądową.

Klient powinien przed tym terminem przekazać spółce numer rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot. Jeżeli mPay nie wykona prawidłowo złożonej dyspozycji, użytkownik może złożyć reklamację, zawiadomić KNF, a następnie zwrócić się do Rzecznika Finansowego lub sądu.

Użytkownicy nadal mogą korzystać z aplikacji

mPay informuje, że decyzja KNF nie oznacza całkowitego zakończenia działalności. Firma nadal może świadczyć usługi, które nie wymagają zezwolenia, m.in. sprzedawać bilety komunikacji miejskiej oraz obsługiwać płatności za parkowanie.

Jak informuje Fakt.pl, wyniki finansowe spółki pogarszały się już od lat. W 2025 r. mPay zanotował ponad 1 mln zł straty, podczas gdy rok wcześniej osiągnął 123 tys. zł zysku. Przychody zmniejszyły się z 36,3 mln zł w 2023 r. do 20,2 mln zł w 2025 r. Na koniec ubiegłego roku kapitał własny spółki wynosił 14,1 mln zł. Akcje mPay kosztują obecnie 0,16 zł, a jeszcze w 2021 r. były warte ponad 4 zł.