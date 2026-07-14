Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Kijów liczył na otwarcie w lipcu wszystkich sześciu obszarów negocjacyjnych, zwanych klastrami. Kraje UE zgodziły się jednak na otwarcie tylko klastra szóstego, dotyczącego polityki zagranicznej i obronnej.
Wicepremier ds. integracji Ukrainy z UE i NATO Taras Kaczka powiedział dziennikarzom, że proces akcesji Ukrainy do UE przebiega bez zakłóceń. – To naprawdę dobra wiadomość. Oczywiście, oczekiwania były duże, co wynikało z ogólnego poczucia pędu – stwierdził.
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– Cieszymy się jednak, że wszystkie państwa członkowskie są zaangażowane w ten proces i że nie widzimy żadnych poważnych przeszkód – dodał Kaczka. Przekazał, iż liczy na to, że państwa członkowskie rozpoczną rozmowy o otwarciu pozostałych czterech klastrów jeszcze w tym tygodniu. Dotyczą one: rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa.
Komisarz ds. rozszerzenia UE Marta Kos powiedziała, że w ocenie Komisji Europejskiej wszystko jest gotowe do jak najszybszego otwarcia pozostałych klastrów. – To od prezydencji (w Radzie UE, sprawowanej obecnie przez Irlandię – red.), a także od państw członkowskich zależy, jak szybko uda nam się otworzyć pozostałe cztery klastry. Ale nawet jeśli musielibyśmy trochę poczekać, prace techniczne trwają – oświadczyła. – Mam nadzieję, że wraz z wyłonieniem nowego rządu na Ukrainie proces akcesyjny tego kraju jeszcze nabierze tempa – dodała.
Taras Kaczka przekonywał, że zmiany w rządzie w Kijowie nie wpłyną na proces akcesyjny kraju, a przystąpienie do UE to „absolutny priorytet” dla władz Ukrainy. – Negocjacje będą więc przebiegać pomyślnie, podobnie jak proces reform – powiedział.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielę zapowiedział dymisję premier Julii Swyrydenko i objęcie przez nią „ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem” Ukrainy. Swyrydenko złożyła rezygnację w poniedziałek; funkcję szefowej rządu sprawowała od 17 lipca 2025 r. Jak wynika z informacji ukraińskich mediów, nowym premierem zostanie prawdopodobniej Serhij Korecki, dotychczasowy prezes koncernu paliwowego Naftohaz Ukrainy.
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Również we wtorek klaster szósty zostanie otwarty w rozmowach akcesyjnych UE z Mołdawią. – Dotyczy on stosunków zewnętrznych obu krajów, w tym współpracy w dziedzinie obronności i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Oba kraje będą przyczyniać się do europejskiej struktury bezpieczeństwa – powiedziała komisarz Kos.
Rozdziały negocjacyjne zostały zgrupowane w sześciu klastrach tematycznych w ramach reformy procesu akcesyjnego w 2020 r. W ich ramach uzgadniane są reformy dostosowujące prawo krajów kandydujących do dorobku prawnego UE. Otwarcie każdego bloku tematycznego wymaga jednomyślności państw członkowskich.
Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do UE 28 lutego 2022 r. – cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję inwazji. Mołdawia zrobiła to 3 marca 2022 r. Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 r.
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