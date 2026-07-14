Zakupiony przez norweskiego napastnika biały kruk to jedyny zachowany egzemplarz pierwszego drukowanego wydania „Heimskringli” z 1594 r.. Książka napisana została w XIII w. przez Snorriego Sturlusona, islandzkiego historyka i poetę. To opowieść o norweskich królach, epoce wikingów i początkach państwa. W związku z tym jest jednym z najważniejszych źródeł informujących o historii Norwegii.

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Erling Haaland kupił zabytkową książkę za 134 tys. dolarów

Okazuje się, że słynący z zamiłowania do luksusowych samochodów i toreb Erling Haaland nie kupił tego wyjątkowego egzemplarza dla siebie. Książka trafi bowiem do biblioteki w Bryne, mieście w południowo-zachodniej Norwegii, w którym dorastał piłkarz. Tam oglądać ją będą mogli mieszkańcy i turyści.

To jednak nie wszystko. Placówka zorganizuje specjalną ekspozycję poświęconą zabytkowemu egzemplarzowi oraz konkurs czytelniczy skierowany do miejscowych uczniów. Na zwycięzców rywalizacji czeka wyjątkowa nagroda – spotkanie z reprezentacją Norwegii podczas jednego z jej meczów.

– Nigdy nie byłem wielkim czytelnikiem, ale chcę, żeby ta książka zawsze była otwarta, aby można było czytać o ludziach, którzy pochodzili z mojego regionu, z Bryne i Jæren – przyznał Erling Haaland, którego cytuje Well.pl, powołując się na portal plzsoccer.

Erling Haaland to nie tylko piłkarz

O Erlingu Haalandzie zrobiło się głośno w trakcie trwających właśnie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. To w dużej mierze za jego sprawą reprezentacja Norwegii po raz pierwszy w historii zagrała w ćwierćfinale mundialu.

O norweskim napastniku media wspominają jednak nie tylko w kontekście jego sportowych osiągnięć. Haaland znany jest z zamiłowania do luksusowych samochodów, a także ze swojej kolekcji toreb Hermès, w której znalazły się kultowe modele Birkin i Kelly.

Ponadto piłkarz jest udziałowcem norweskiej firmy produkującej gumki do włosów marki Kknekki, których zresztą od dawna używa, czesząc swój charakterystyczny kok. Niedawno Haaland, jak podaje Well.pl, został również udziałowcem projektu Norway Chess – Total Chess World Championship Tour. To nowy cykl międzynarodowych turniejów szachowych, którego pierwszy sezon wystartuje w 2027 r.

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