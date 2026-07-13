Williams odrzuciła w ten sposób wniesiony przez Trumpa pozew przeciwko IRS za ujawnienie przez pracownika fiskusa jego danych podatkowych w 2019 r. Pozew stanowił podstawę do ogłoszenia ugody między Trumpem a jego własną administracją, której owocem było stworzenie wartego niemal 1,8 mld dol. funduszu na rzecz ofiar rzekomo poszkodowanych przez politycznie motywowane działania prokuratury. W ramach ugody Trump i jego firma uzyskali też immunitet od audytów podatkowych.

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Sędzia: Donald Trump działał w złej wierze

W orzeczeniu sędzia orzekła, że prezydent Trump działał w złej wierze, wnosząc pozew i domagając się 10 mld dol. odszkodowania. Zwróciła uwagę, że w istocie Trump kontrolował obie strony pozwu i próbował w ten sposób osiągnąć dla siebie korzyści.

„To była próba manipulacji procesem sądowym w celu uzyskania korzyści niemożliwych do uzyskania w postępowaniu sądowym, ponieważ strony nie były sobie przeciwne” – napisała. Skierowała przy tym prawników reprezentujących Trumpa do lokalnych rad adwokackich z sugestią wszczęcia przeciwko nim postępowań dyscyplinarnych.

Kontrowersyjna ugoda pomiędzy Donaldem Trumpem a jego administracją

Sędzia nie orzekła jednak o legalności zawartej ugody między Trumpem a jego administracją, bo została ona zawarta poza procesem.

Po kontrowersjach i oskarżeniach o korupcję, jakie wzbudziło ogłoszenie wartego 1,776 mld dol. funduszu dla ofiar, p.o. prokuratora generalnego Todd Blanche oznajmił, że nie zamierza realizować tych postanowień. Nie jest dotąd jasny status prawny zwolnienia z kontroli podatkowych Trumpa.